Reto: correr por Calzada del Valle… y apoyar

La Asociación Regiomontana de Niños Autistas A.B.P. (Arena) anunció ayer martes oficialmente la edición 11 de la Carrera Azul, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo por la mañana en el Circuito Calzada del Valle, en San Pedro Garza García, consolidándose como uno de los eventos con causa más relevantes del área metropolitana.

La carrera contará con distancias de 1K Familiar, 5K y 10K, invitando a corredores, familias, empresas, clubes deportivos y comunidad en general a sumarse a un movimiento que promueve la inclusión y el bienestar de niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En Conferencia de Prensa celebrada en las instalaciones de la Unidad Contry, María de Lourdes Reyes Ávalos, directora general de la institución de beneficencia, manifestó que “cada inscripción en la Carrera Azul Arena se convierte en atención terapéutica especializada, fortaleciendo programas de intervención temprana, vida diaria, desarrollo de habilidades de comunicación, autonomía e inclusión social y educativa, además del fortalecimiento familia”.

“Esta carrera representa once años de comunidad, compromiso e impacto real. Cada corredor que se inscribe está impulsando oportunidades para nuestras familias”, señaló Alejandra Cadena, del Patronato Arena.

Por su parte Leslie Galindo Ríos, representante de la empresa de logística Deportiva Trotime manifestó que durante la presente edición de la carrera Azul ARENA se ha trazado uno de los circuitos con gran seguridad en las vialidades por donde se desarrollará y contará con el apoyo de las autoridades del municipio de San Pedro quienes darán a los deportistas todas las facilidades durante su participación.

