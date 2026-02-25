La Selección Mexicana de Futbol está de vuelta en casa

El Tricolor tendrá este miércoles otro examen previo a la Copa del Mundo 2026, ya que se enfrentará a su “cliente” Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro a las 20:00 horas, en duelo que transmite Azteca 7.

Ambas selecciones se han visto las caras en cinco ocasiones, con saldo de tres victorias para los aztecas y dos empates, sin triunfos para los islandeses.

“El análisis de datos y elementos de las plantillas dictan que México tiene mayor probabilidad de ganar este encuentro, con un 37%, sobre el 30% al empate y 33% en favor de Islandia. El marcador que más se repite en simulaciones del encuentro es de 1-0 para México, seguido del empate 1-1 o triunfo por cualquier bando de 2-1”, dijo la inteligencia artificial Gemini, en una dinámica realizada por Fox Sports.

De cara al juego amistoso internacional de México contra Islandia, encuentro rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el técnico Javier Aguirre comienza a perfilar la lista final para el certamen internacional que se va a disputar del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Si bien para el partido frente a Islandia la convocatoria fue con jugadores que militan en la Liga MX por no ser Fecha FIFA, el ‘Vasco’ fue cuestionado sobre los porteros para la competencia de verano, pues actualmente, en la concentración con sede en Querétaro, los elegidos fueron Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Pero el nombre de Guillermo Ochoa, quien juega en Chipre con el AEL Limassol, genera ruido.

“Guillermo Ochoa tiene actividad, es mexicano, está jugando y es elegible. En ese aspecto estoy muy tranquilo. En la portería tengo una baraja bastante amplia; los veo entrenar, hablo con ellos. Es una de las posiciones que desde luego no me preocupa…”, dijo Javier Aguirre.

Desde su llegada a Chipre, Guillermo Ochoa tiene un registro de 21 partidos disputados con marca de 28 goles en contra y seis compromisos con el arco en cero. Actualmente, y tras la Jornada 23 de la competencia local, el AEL Limassol se ubica en el séptimo puesto de la clasificación con 33 puntos, resultado de 10 victorias, tres empates y 10 derrotas.

El partido de México vs. Islandia lo podrás ver en vivo por la señal de Azteca 7, sitio y app de TV Azteca Deportes en punto de las 19:50 horas, tiempo de la CDMX. (tvazteca.com).

