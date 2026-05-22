Irán reactiva producción de drones tras tregua con Estados Unidos

Irán ha aprovechado el acto el fuego pactado con Estados Unidos y que ya dura seis semanas para reanudar parte de su producción de drones, una señal de que está reconstruyendo rápidamente ciertas capacidades militares degradadas por los ataques estadounidenses e israelíes, según informa la CNN.

La cadena, que cita fuentes familiarizadas de la inteligencia estadounidense, asegura que el ejército iraní se está reconstituyendo mucho más rápido de lo estimado inicialmente.

La reconstrucción de las capacidades militares, incluyendo el cambio de emplazamientos de misiles, lanzadores y la capacidad de producción de sistemas de armas clave destruidos durante el conflicto actual significa que Irán sigue siendo una amenaza significativa para los aliados regionales.

Esto también pone en entredicho las afirmaciones sobre el alcance del deterioro a largo plazo del ejército iraní causado por los ataques estadounidenses e israelíes, subraya la cadena.

Si bien el tiempo para reanudar la producción de diferentes componentes de armas varía, algunas estimaciones de la inteligencia estadounidense indican que Irán podría reconstituir completamente su capacidad de ataque con drones en tan solo seis meses, según declaró a CNN un funcionario estadounidense que no identificó.

Los ataques con drones son una preocupación particular para los aliados regionales. Si se reanudan las hostilidades, Irán podría aumentar su capacidad de producción de misiles —que se ha visto significativamente mermada— con más lanzamientos de drones para seguir atacando a Israel y a los países del Golfo, que se encuentran dentro del alcance de ambos sistemas de armas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con reanudar las operaciones de combate contra Irán si ambos países no logran un acuerdo para poner fin a la guerra, llegando incluso a declarar el martes que estuvo a una hora de reiniciar los bombardeos, lo que significa que estas capacidades militares podrían entrar en juego.

Irán ha podido reconstruirse mucho más rápido de lo esperado debido a una combinación de factores, que van desde el apoyo que recibe de Rusia y China hasta el hecho de que Estados Unidos e Israel no infligieron tanto daño como esperaban, según una fuente consultada por CNN.

Por ejemplo, China ha seguido suministrando a Irán componentes durante el conflicto que pueden utilizarse para fabricar misiles, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia estadounidenses, aunque es probable que esto se haya visto limitado por el bloqueo vigente que aplica Estados Unidos en la zona.

Además, Irán mantiene su capacidad de misiles balísticos, ataques con drones y defensa antiaérea, a pesar de los graves daños infligidos por los ataques estadounidenses e israelíes, según recientes evaluaciones de inteligencia estadounidenses. Esto significa que la rápida reconstrucción de su capacidad de producción militar no parte de cero.

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