Respalda Red Bull a Jürgen Klopp como director global de futbol

La compañía Red Bull defendió la continuidad de Jürgen Klopp como director global de fútbol y descartó que su cargo esté en riesgo tras un año en funciones.

La reacción llegó después de que un medio austriaco cuestionara el avance deportivo de la red de equipos del grupo, señalando que el proyecto no había mostrado el desarrollo esperado desde la llegada del exentrenador del Liverpool FC.

Red Bull niega crisis

El diario Salzburger Nachrichten publicó que el futuro del alemán era incierto, sin embargo la empresa respondió.

Además, el ejecutivo Oliver Mintzlaff calificó la versión como “disparates” y aseguró que el balance del trabajo es positivo.

Mintzlaff subrayó que Klopp mantiene contacto permanente con entrenadores y directores deportivos y que la organización está convencida de que es la persona indicada para consolidar el modelo.

Un rol fuera del banquillo

Klopp asumió el cargo en 2025 con la tarea de coordinar la estrategia futbolística de la red internacional. Su función se centra en asesorar, definir líneas de desarrollo y unificar la filosofía deportiva.

Bajo su supervisión operan clubes como RB Leipzig, Red Bull Salzburg y New York Red Bulls, entre otros proyectos formativos.

Desde su nombramiento, el técnico alemán dejó claro que no planeaba regresar a dirigir en el corto plazo y que su prioridad era el trabajo estructural.

Resultados desiguales, apuesta a largo plazo

El rendimiento deportivo de los equipos ha sido mixto. Leipzig quedó fuera de torneos europeos tras terminar séptimo en la Bundesliga 2024-25, aunque actualmente pelea en la parte alta con el técnico Ole Werner.

Por su parte, Salzburgo recuperó terreno en Austria después de un periodo irregular y volvió a liderar la liga, mientras que el conjunto neoyorquino cortó su histórica racha de clasificaciones a playoffs en la MLS.

Pese a esas oscilaciones, Red Bull insiste en que el proyecto es de largo plazo y que la estructura diseñada por Klopp sigue siendo la base del crecimiento deportivo global del grupo.

Comentarios