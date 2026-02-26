Martín Demichelis, extécnico de Rayados, dirigirá al Mallorca
Martín Demichelis tiene acuerdo verbal para dirigir al Mallorca hasta final de temporada. El argentino asume el reto de evitar el descenso
El argentino Martín Demichelis está a detalles de convertirse en nuevo entrenador del RCD Mallorca, club que busca reaccionar en la recta final del campeonato para salir de la zona de descenso en LaLiga.
De acuerdo con reportes desde España, el técnico ya tiene un acuerdo de palabra y solo resta cerrar el aspecto económico para firmar un contrato hasta el final de la temporada.
Un reto urgente: evitar el descenso
El Mallorca marcha en puestos comprometidos, con escaso margen de error cuando restan poco más de una decena de jornadas.
La salida de Jagoba Arrasate aceleró la búsqueda de un relevo y el nombre del argentino ganó fuerza por su disponibilidad y flexibilidad contractual.
La directiva priorizó un técnico capaz de intervenir de inmediato sin atar el proyecto a largo plazo, independientemente de la categoría en la que compita el club el próximo curso.
Debut en puerta
Si la documentación se completa a tiempo, el argentino podría estrenarse este fin de semana ante la Real Sociedad en Son Moix. De lo contrario, el equipo seguirá de manera provisional bajo el mando del filial.
