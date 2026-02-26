Martín Demichelis, extécnico de Rayados, dirigirá al Mallorca

El argentino Martín Demichelis está a detalles de convertirse en nuevo entrenador del RCD Mallorca, club que busca reaccionar en la recta final del campeonato para salir de la zona de descenso en LaLiga.

De acuerdo con reportes desde España, el técnico ya tiene un acuerdo de palabra y solo resta cerrar el aspecto económico para firmar un contrato hasta el final de la temporada.

Un reto urgente: evitar el descenso

El Mallorca marcha en puestos comprometidos, con escaso margen de error cuando restan poco más de una decena de jornadas.

La salida de Jagoba Arrasate aceleró la búsqueda de un relevo y el nombre del argentino ganó fuerza por su disponibilidad y flexibilidad contractual.

La directiva priorizó un técnico capaz de intervenir de inmediato sin atar el proyecto a largo plazo, independientemente de la categoría en la que compita el club el próximo curso.

Por un compromiso diario y un comportamiento ejemplar que ha estado siempre a la altura de lo que representa el Mallorca.



𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐨 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫, 𝐉𝐚𝐠𝐨𝐛𝐚 ❤️🖤 pic.twitter.com/0JK3PdNCnl — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 24, 2026

Debut en puerta

Si la documentación se completa a tiempo, el argentino podría estrenarse este fin de semana ante la Real Sociedad en Son Moix. De lo contrario, el equipo seguirá de manera provisional bajo el mando del filial.

