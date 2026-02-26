Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia

Ante el inminente deterioro de la calidad del aire por las condiciones climatológicas, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León emitió un llamado urgente a los sectores industrial y comercial para implementar acciones extraordinarias de reducción de emisiones de manera inmediata.

La alerta surge debido a la combinación de una línea seca y la proximidad de un nuevo frente frío en el noreste del país. Estos fenómenos generarán ráfagas de viento de entre 40 y 50 km/h, las cuales arrastrarán polvo proveniente de Coahuila y el sur de Texas hacia Nuevo León.

En un esfuerzo, aseguraron, por mitigar el impacto del material particulado en la atmósfera, las autoridades estatales solicitaron a las empresas realizar ajustes operativos pertinentes en sus líneas de producción.

“De igual forma, se solicita a los sectores industrial y comercial implementar de inmediato acciones extraordinarias para disminuir emisiones y, en su caso, realizar los ajustes necesarios en sus procesos productivos”, enfatizó la dependencia estatal.

Esta instrucción busca que las fuentes fijas de contaminación no agraven la situación de mala calidad del aire que ya enfrenta la zona metropolitana.

Debido a las condiciones climatológicas promovió el arrastre de contaminantes externos, sumado a las emisiones locales, incrementó los niveles de material particulado durante la tarde de este jueves.

“El Gobierno del Estado mantendrá informada a la población ante cualquier variación en las condiciones de la calidad del aire”.

La Secretaría de Medio Ambiente exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de la calidad del aire a través del portal oficial aire.nl.gob.mx.



Comentarios