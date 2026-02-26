Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Nuevo León

Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia

Se prevé presencia de polvo y tolvaneras derivado del aumento en la velocidad del viento por una línea seca y la entrada del frente frío número 38

  • 26
  • Febrero
    2026

Ante el inminente deterioro de la calidad del aire por las condiciones climatológicas, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León emitió un llamado urgente a los sectores industrial y comercial para implementar acciones extraordinarias de reducción de emisiones de manera inmediata.

La alerta surge debido a la combinación de una línea seca y la proximidad de un nuevo frente frío en el noreste del país. Estos fenómenos generarán ráfagas de viento de entre 40 y 50 km/h, las cuales arrastrarán polvo proveniente de Coahuila y el sur de Texas hacia Nuevo León.

En un esfuerzo, aseguraron, por mitigar el impacto del material particulado en la atmósfera, las autoridades estatales solicitaron a las empresas realizar ajustes operativos pertinentes en sus líneas de producción. 

“De igual forma, se solicita a los sectores industrial y comercial implementar de inmediato acciones extraordinarias para disminuir emisiones y, en su caso, realizar los ajustes necesarios en sus procesos productivos”, enfatizó la dependencia estatal.

Esta instrucción busca que las fuentes fijas de contaminación no agraven la situación de mala calidad del aire que ya enfrenta la zona metropolitana.

Debido a las condiciones climatológicas promovió el arrastre de contaminantes externos, sumado a las emisiones locales, incrementó los niveles de material particulado durante la tarde de este jueves.

“El Gobierno del Estado mantendrá informada a la población ante cualquier variación en las condiciones de la calidad del aire”.

La Secretaría de Medio Ambiente exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de la calidad del aire a través del portal oficial aire.nl.gob.mx.

jueves-aire-26febrero.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_26_at_4_17_06_PM_44cfbd50b0
Impulsa delegación federal NL estrategia de salud e inversión
Whats_App_Image_2026_02_25_at_7_03_25_PM_bff9742dee
Fortalece IMSS NL capacidad quirúrgica con 8 nuevos quirófanos
Captura_de_pantalla_2026_02_24_a_la_s_9_11_07_p_m_8c4c76911a
CONARTE celebra 30 años con colección de autores nuevoleoneses
publicidad

Últimas Noticias

sarampion_11_mil_casos_53b4767870
Suman 32 muertes y más de 11 mil casos por sarampión en México
julian_escuela_leer1_caca612b97
Buscan Don Julián lograr su meta de aprender a leer y escribir
jbalvin_ryan_castro_tonto_d39f14ebf8
¡Colombia suena fuerte! J Balvin y Ryan Castro estrenan 'Tonto'
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_25_T100101_145_acc2b59b2e
Muertes en México caen en 2025; aún por encima del 2019
publicidad
×