¡Resultado histórico! París FC elimina al PSG de la Copa francesa

El París FC sorprendió al vencer 1-0 al PSG en el derbi capitalino y lo dejó fuera en 32avos de final, algo que no ocurría desde la temporada 2012-13

  • 12
  • Enero
    2026

París es del Paris FC, al menos por esta vez.

Este lunes, el PSG y el recién ascendido Paris FC se vieron las caras en un derbi que quedará para la historia de la capital francesa en la Copa de Francia.

En el juego, Paris FC venció por la mínima a su vecino y máximo ganador de la Copa de Francia con 16 títulos, quien por primera vez desde la temporada 2012-13, no avanzó de los 32avos de final.

El PSG dominó durante todo el partido en casa, pero no pudo concretar su presión y pagó el precio cuando el Paris FC anotó el único gol a los 74 minutos.

El exextremo del PSG, Jonathan Ikoné, empujó el balón a la red en un contraataque, un mes después de haber anotado los tres goles en la victoria de la quinta ronda del Paris FC en US Raon-l’Étape.

Ikoné se formó en los equipos juveniles del PSG y jugó siete veces para el club durante la temporada 2016-17 antes de disfrutar de períodos más largos en Lille y Fiorentina.

El PSG tuvo un 70% de posesión del balón y 25 tiros a puerta en comparación con los cuatro del Paris FC. Sin embargo, el portero del Paris FC, Obed Nkambadio, mantuvo a raya al equipo local con una excelente actuación.


