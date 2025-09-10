FIFA anuncia sedes y fechas de la Copa Intercontinental 2025
La FIFA confirmó el arranque de la Copa Intercontinental 2025, que inicia el 14 de septiembre con el duelo entre Pyramids y Auckland City
El futbol internacional tendrá actividad de primer nivel con el inicio de la Copa Intercontinental 2025, torneo que reemplazó al anterior Mundial de Clubes y revive el histórico formato que años atrás enfrentaba a campeones de distintas confederaciones.
En 2024, el título fue para el Real Madrid, que venció a Pachuca en la final.
La FIFA anunció que el encuentro inaugural será el domingo 14 de septiembre, con el Pyramids FC de Egipto enfrentando al Auckland City de Nueva Zelanda, en el 30 June Stadium, a las 12:00 horas.
El vencedor de este choque se medirá al Al Ahli de Arabia Saudita el 23 de septiembre, por el trofeo África-Asia-Pacífico.
Cruz Azul, a la espera del campeón de Libertadores
El equipo que levante este título regional tendrá derecho a disputar la Copa Challenger, donde se encontrará con el vencedor del Derbi de las Américas, que tendrá como protagonistas al Cruz Azul y al campeón de la Copa Libertadores 2025, definido a finales de noviembre.
PSG aguarda en la gran final
Finalmente, el ganador de la Copa Challenger será el rival del Paris Saint-Germain, campeón vigente de la UEFA Champions League, quien ya tiene su pase directo a la Final de la Copa Intercontinental, programada para el 17 de diciembre de 2025.
Con la inclusión de equipos de distintas regiones, la Copa Intercontinental 2025 promete un cierre de año lleno de emociones y de duelos inéditos, donde Europa, América, Asia, África y Oceanía se medirán en busca del prestigioso trofeo internacional.
