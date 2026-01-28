Podcast
Whats_App_Image_2026_01_28_at_14_36_26_17e7da039f
Tamaulipas

Tamaulipas avanza hacia electrificación total con energía solar

El programa de electrificación al 100% busca llevar energía a hogares sin acceso en Tamaulipas mediante sistemas fotovoltaicos entre 2025 y 2028

  • 28
  • Enero
    2026

El programa de electrificación denominado al 100% en Tamaulipas, es impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Energético, tiene como objetivo beneficiar a las familias que no tienen acceso a la energía eléctrica, especialmente aquellas cuyos hogares están alejados de las redes eléctricas.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, presentó los avances del programa, que busca garantizar el acceso a electricidad en la entidad. 

“Este proyecto es resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Energético, la Secretaría de Bienestar, el DIF estatal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se enfoca en llevar electricidad a viviendas que, debido a su ubicación remota o condiciones particulares, no pueden ser atendidas por esquemas convencionales”, explicó. 

El objetivo es alcanzar la electrificación total en Tamaulipas entre 2025 y 2028, contemplando la entrega e instalación de sistemas fotovoltaicos en comunidades en situación de carencia energética. 

WhatsApp Image 2026-01-28 at 14.18.52.jpeg

“Este compromiso no es solo un eslogan, el gobierno del estado asume la responsabilidad de no dejar ningún hogar fuera del diagnóstico y la planeación, incluso en condiciones complejas, además el programa se basa en un proceso integral de planeación, ejecución y seguimiento, sustentado en fichas técnicas elaboradas a partir de levantamientos y censos realizados en las localidades”, señaló. 

La CFE reporta un avance del 99.96% en la electrificación del estado, según datos al cierre de 2025. Se han mantenido reuniones con presidentes municipales de los 43 municipios entre agosto de 2025 y enero de 2026, recibiendo 1,821 solicitudes de posibles beneficiarios de 36 municipios.

Se han firmado convenios de colaboración con universidades del estado para capacitar a estudiantes en la instalación de sistemas fotovoltaicos, beneficiando a un total de 60 alumnos. Esto no solo fortalece el programa, sino que también genera oportunidades de desarrollo profesional.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 14.18.52 (1).jpeg

La atención se prioriza en viviendas que, por sus condiciones de acceso e infraestructura energética, requieren soluciones alternativas para garantizar el suministro eléctrico. En casos de colonias completas, se realizan gestiones con la CFE para que las viviendas cercanas a redes de distribución puedan acceder al servicio.

Inicio de Programa en el Municipio de Casas

El municipio de Casas ha sido seleccionado para iniciar este programa debido a sus condiciones técnicas ideales. Se identificarán familias en núcleos dispersos donde el cableado tradicional es inviable. Se han identificado 16 localidades que recibirán apoyos mediante sistemas fotovoltaicos.

Banderazo Inicial

El banderazo inicial del programa de electrificación al 100% se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero de 2026. Se definirá la ruta de instalación de los sistemas fotovoltaicos, que será compartida con el personal instalador y los estudiantes involucrados en el proceso.


