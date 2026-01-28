Gobernador de Nuevo León reprueba atentado contra diputados de MC

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda condenó enérgicamente el atentado sufrido este mediodía por los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, en Culiacán, Sinaloa.

A través de sus canales oficiales, el mandatario estatal expresó su solidaridad con los legisladores y sus familias, exigiendo a las autoridades sinaloenses el esclarecimiento de los hechos para que los responsables enfrenten la justicia.

Mensaje oficial tras el ataque

“Condeno el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán, Sinaloa. Me solidarizo con ellos y con su familia y espero que puedan recuperarse. También espero que los hechos se esclarezcan y los responsables se enfrenten a la justicia", manifestó el gobernador.

El ataque se registró este miércoles alrededor de las 12:00 horas, cuando los legisladores viajaban en una camioneta blanca tras retirarse de una comparecencia en el Congreso del Estado de Sinaloa, ya que presuntamente se dirigían al aeropuerto para un compromiso en la Ciudad de México.

Estado de salud de los legisladores

Sergio Torres Félix, dirigente estatal de MC en Sinaloa, recibió impactos de bala y esquirlas; su estado de salud se reporta como grave y fue ingresado de urgencia a quirófano.

Por su parte, la diputada Elizabeth Montoya Ojeda también resultó herida en la agresión; fuentes estatales indican que se encuentra bajo observación, pero su condición ha sido reportada como estable.

Escolta herido y reacciones políticas

Un escolta que acompañaba a los diputados, identificado como Gonzalo Quintero, también resultó herido al intentar repeler la agresión.

Este atentado ha generado una ola de indignación a nivel nacional dentro de Movimiento Ciudadano, incluida la de su dirigente Jorge Álvarez Máynez, quien se sumó a la exigencia de esclarecer los hechos por parte de las autoridades de Sinaloa.

