Atlanta Falcons jugará el partido de NFL con sede en Bernabéu

La National Football League (NFL) anunció que los Atlanta Falcons serán el equipo local que participe en el partido internacional agendado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Este enfrentamiento será uno de los nueve partidos internacionales que tendrán lugar en 2026 en cuatro continentes. Serán siete países y ocho estadios los que albergarán estos grandiosos partidos.

De acuerdo con el director de NFL en España, Rafa de los Santos, se encuentran listos para recibir al equipo de Atlanta.

“La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados” aseguró.

También mencionó que esto será un momento único para los aficionados españoles, debido a que es la oportunidad de vivir la experiencia directamente.

“Para los Falcons, saltar al césped del Bernabéu es un momento único de competir en una de las grandes capitales deportivas del mundo. Para los aficionados en España, es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, así como a los atletas de primer nivel de la NFL en un escenario que hará que este partido sea inolvidable”, apuntó.

Aseguró que también recibirán en la casa del Real Madrid, dos partidos de la fase de grupos de la Selección de España, lo que refleja el crecimiento global del deporte en la ciudad.

“Atlanta y Madrid son una combinación natural, ya que acogeremos dos partidos de la fase de grupos de la Selección española de fútbol en el próximo Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium. Esta oportunidad refleja el continuo crecimiento global tanto de la NFL como de los Atlanta Falcons y esperamos profundizar la conexión con nuestra comunidad europea al organizar otro gran evento deportivo en casa y regresar a Europa por cuarta vez en seis temporadas", señaló.

Con capacidad para acoger más de 50 grandes eventos anuales y cerca de tres millones de visitantes, el estadio será una de las sedes del Mundial 2026, donde se disputarán ocho partidos, incluida una semifinal, y donde la selección española jugará dos encuentros en la fase de grupos.

Atlanta Falcons suman 60 temporadas en la NFL. Han logrado seis títulos de la NFC South (1980, 1998, 2004, 2010, 2012 y 2016) y logrado dos campeonatos de la Conferencia Nacional (1998 y 2016), con lo que se han consolidado como uno de los equipos con mayor recorrido competitivo dentro de su división.

¿En que ciudades se llevarán a cabo los partidos de NFL?

A continuación te presentamos los partidos agendados para este año, como parte de la temporada internacional:

Tottenham Stadium, Londres

Estadio de Wembley, Londres

Cricket Ground, Melbourne

Banorte, Ciudad de México

Allianz Arena, Múnich

Stade France, París

Maracaná, Río de Janeiro

Será el segundo encuentro de la NFL que se dispute en España. El primero ocurrió en noviembre de 2025, cuando Miami Dolphins ganaron a los Washington Commanders, con un marcador de 16-13.

