Indian Wells Masters arranca con Alcaraz como favorito

El desierto de Indian Wells, en California, será escenario desde este miércoles del primer Masters 1,000 de la temporada, con el español Carlos Alcaraz en busca de recuperar el trofeo que conquistó en 2023 y 2024.

El murciano, exento de la primera ronda por su condición de cabeza de serie, debutará en segunda ronda ante el ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Térence Atmane, según el sorteo.

Un camino lleno de figuras

Si se cumplen los pronósticos, Alcaraz podría enfrentarse en tercera ronda al francés Arthur Rinderknech, en octavos al noruego Casper Ruud y en cuartos al australiano Alex de Miñaur.

Para semifinales aparece el serbio Novak Djokovic y en una hipotética final el italiano Jannik Sinner, lo que supondría el primer gran duelo entre ambos en 2026.

El español llega en gran forma: se mantiene invicto este año (12-0) tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

Alcaraz buscará además desquitarse de la edición 2025, cuando fue eliminado en semifinales por el británico Jack Draper, quien terminó levantando el título.

Amplia presencia hispana

En el cuadro masculino también figuran los españoles Alejandro Davidovich, Roberto Bautista y Rafael Jódar, este último invitado por la organización.

Jódar debutará en el desierto frente al chileno Alejandro Tabilo. Entre los latinoamericanos también destacan los argentinos Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, además del brasileño Joao Fonseca.

Venus Williams y Sabalenka, focos del WTA

En el cuadro femenino —tercer WTA 1,000 del año— el gran atractivo será la participación de Venus Williams, invitada especial del torneo a 30 años de su debut en 1997.

La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, intentará conquistar por primera vez Indian Wells, mientras que la polaca Iga Swiatek buscará su tercera corona en el desierto.

Entre las latinoamericanas aparecen la brasileña Beatriz Haddad Maia, la argentina Solana Sierra y la colombiana Emiliana Arango, quienes intentarán avanzar en el torneo.

