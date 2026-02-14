Rome Flynn repite como MVP en Juego de Celebridades

Rome Flynn se proclamó Jugador Más Valioso por segundo año consecutivo en el Juego de Celebridades de la NBA, tras anotar 17 puntos y guiar el viernes al Equipo Giannis a una victoria de 65-58.

El conjunto fue dirigido por Giannis Antetokounmpo, quien no jugó debido a una distensión en la pantorrilla que lo mantiene fuera desde el 23 de enero y que también le impedirá participar en el Juego de las Estrellas del domingo.

En el banquillo rival estuvo el comediante Anthony Anderson, al frente de un equipo liderado por el exjugador de la NBA Tacko Fall, quien aportó 20 puntos y dominó los rebotes. Una clavada suya redujo la diferencia a un punto en el tercer cuarto.

Regreso al Forum y espectáculo internacional

El encuentro marcó el regreso del baloncesto al legendario The Forum, antigua casa de los Los Angeles Lakers durante la era “Showtime” hasta 1999.

Actualmente, el recinto opera bajo un nuevo patrocinador, propiedad de Steve Ballmer, dueño de los Los Angeles Clippers, y se utiliza principalmente para conciertos y espectáculos.

El espectáculo de medio tiempo contó con el debut del K-pop en el evento, gracias a la presentación del grupo masculino CORTIS.

Figuras destacadas dentro y fuera de la duela

El salto inicial fue realizado por Victor Wembanyama, mientras que Jenna Bandy, reconocida deportista e influencer, fue la única mujer en el quinteto titular de ambos equipos.

El actor y cantante chino Dylan Wang desató los mayores gritos del público tras encestar tiros consecutivos en el primer cuarto para el Equipo Giannis.

Por el Equipo Anthony, Keenan Allen, estrella de los Chargers de Los Ángeles, encestó un tiro desde la línea tricolor con valor de cuatro puntos, lo que detonó una racha ofensiva que lo llevó a cerrar con 18 unidades.

Entre los jugadores de mayor edad destacaron Mat Ishbia, propietario de los Suns de Phoenix, y Rick Schnall, integrante del grupo dueño de los Hornets de Charlotte. Ishbia convirtió tiros libres tras una falta de Schnall, evocando sus días como jugador en Michigan State.

Las mascotas de los Hornets y los Mavericks también participaron brevemente en el tercer cuarto, limitadas a la zona de la línea de fondo.

Aunque no jugó, Antetokounmpo contó con la presencia de sus hermanos Thanasis y Alex como asistentes. También colaboró el campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, quien —según el exjugador de la NBA Jeremy Lin— ofreció un discurso inspirador en el descanso.

“Definitivamente sabe mucho de baloncesto”, comentó Lin.

El Juego de Celebridades marcó el inicio oficial de las actividades del fin de semana de la NBA, combinando espectáculo, nostalgia y figuras del deporte y el entretenimiento en una noche vibrante.

