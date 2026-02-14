Abaten a hombre armado en el Arco del Triunfo de París

Un hombre armado fue abatido la tarde de este viernes en el Arco del Triunfo, en París, tras intentar agredir con un cuchillo y unas tijeras a miembros de la Gendarmería Nacional.

De acuerdo con la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), el agresor murió a causa de las heridas provocadas por los disparos de los agentes, quienes respondieron para neutralizar la amenaza.

El ataque ocurrió poco después de las 18:00 horas locales en la plaza Charles de Gaulle, conocida como plaza de l’Étoile, donde se encuentra el monumento y la tumba del Soldado Desconocido.

Investigación por terrorismo

La PNAT anunció la apertura de una investigación por “tentativa de asesinato de personas depositarias de la autoridad pública en relación con un objetivo terrorista” y por “participación en asociación de malhechores terrorista criminal”.

Las pesquisas fueron encomendadas a la sección antiterrorista de la brigada criminal de París, a la Dirección de la Policía Judicial y a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI).

Según los primeros elementos, el hombre intentó atacar a un gendarme con un cuchillo, pero el arma chocó contra el cuello de su gabardina, evitando heridas de gravedad. Otro agente utilizó su arma reglamentaria para neutralizarlo.

Un integrante de la banda musical resultó con lesiones leves.

Antecedentes por terrorismo

El sospechoso, ciudadano francés nacido en 1978 e identificado en algunos reportes como Brahim Bahrir, contaba con antecedentes por terrorismo.

En 2013 fue condenado por un tribunal de Bruselas a 17 años de prisión por tentativa de asesinato con fines terroristas contra policías en Molenbeek, Bélgica, tras un ataque ocurrido en 2012.

Tras cumplir parte de su condena en Bélgica, fue trasladado a Francia en 2015. Salió de prisión el 24 de diciembre de 2025 y desde entonces estaba bajo vigilancia judicial y sujeto a una medida individual de control administrativo y supervisión (MICAS).

De acuerdo con autoridades, horas antes del ataque llamó a una comisaría en Aulnay-sous-Bois para advertir que cometería un atentado en París contra soldados.

Macron condena el “acto islamista”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó el incidente y lo calificó como un “acto de terrorismo islamista”.

Asimismo, elogió la rápida intervención de los gendarmes, quienes evitaron un ataque mayor en uno de los sitios más emblemáticos del país.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, detalló que los agentes se encontraban preparando la ceremonia diaria de reencendido de la llama en la tumba del Soldado Desconocido cuando ocurrió la agresión.

El ataque se produce en un contexto de elevada alerta terrorista en Francia y reaviva el debate sobre el seguimiento de personas radicalizadas tras cumplir condenas por delitos relacionados con terrorismo.

El perímetro del Arco del Triunfo fue acordonado tras los hechos y reabierto posteriormente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias del incidente.

