Agreden a alcaldesa de Cuauhtémoc en operativo en San Cosme

La alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber sido agredida físicamente durante un operativo de reordenamiento del comercio en la vía pública en la zona de San Cosme, en la colonia San Rafael.

Los hechos ocurrieron mientras supervisaba acciones para retirar puestos instalados en las inmediaciones del Metro San Cosme, estación correspondiente al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con los primeros reportes de la demarcación, personal de la alcaldía realizaba labores de recuperación de espacio público cuando fue atacado por un grupo numeroso de personas.

Señalamientos por permisos irregulares

En una transmisión en vivo a través de Instagram, Rojo de la Vega explicó que el operativo tenía como objetivo ordenar el comercio ambulante en la zona, donde se detectó un incremento irregular de puestos.

“Estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos pasaron a 22 puestos por permisos del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado”, declaró.

Según el relato oficial, desde el 22 de febrero los puestos instalados irregularmente habían sido retirados; sin embargo, este viernes volvieron a colocarse.

Cuando el personal solicitó la documentación correspondiente para operar, los comerciantes argumentaron contar con permisos del gobierno capitalino, pero no mostraron documento alguno.

La alcaldesa señaló que solicitó establecer comunicación con la autoridad que presuntamente otorgó dichos permisos para privilegiar el diálogo institucional.

La edil afirmó que esperaba la llegada de representantes del Gobierno central para instalar una mesa de diálogo, pero en lugar de ello fueron agredidos.

“Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron fue tendernos una trampa”, expresó. Según su versión, más de 200 personas los rodearon y comenzaron a golpearlos.

De acuerdo con la alcaldía, algunos agresores portaban objetos contundentes como tubos. Además, se reportó que la alcaldesa fue derribada de la motocicleta en la que se trasladaba mientras realizaba labores de supervisión.

Imágenes difundidas muestran que Rojo de la Vega presentó raspones y golpes en rostro, espalda, hombro y brazos.

Lesionados y denuncia ante Fiscalía

La demarcación informó que un número considerable de servidores públicos resultó lesionado. Aunque la alcaldesa aseguró no haber sufrido heridas de gravedad gracias a la protección de su equipo, varios trabajadores sí fueron golpeados.

“Hay muchísimos trabajadores de la alcaldía golpeados”, reiteró.

Rojo de la Vega indicó que cuenta con videos que documentan la agresión y que servirán como evidencia. Tras los hechos, confirmó que acudiría a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El incidente ocurre en medio de las acciones emprendidas por la alcaldía Cuauhtémoc para regular el comercio en vía pública en zonas de alta afluencia como San Cosme, donde el ambulantaje ha generado constantes disputas entre autoridades y organizaciones de comerciantes.

El caso podría escalar conforme avancen las investigaciones y se determinen responsabilidades.

Comentarios