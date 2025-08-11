Rusia confirma amistosos contra Perú y Chile en noviembre

La selección de Rusia, que ya tiene previsto un amistoso contra Bolivia en octubre, anunció que en noviembre enfrentará a Perú y Chile como parte de su calendario internacional.

De acuerdo con la Unión de Futbol de Rusia (UFR), el duelo ante Perú se disputará el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, mientras que el choque contra Chile será el 15 de noviembre en Sochi, a orillas del mar Negro.

Antes de estos compromisos, el equipo dirigido por Valeri Karpin recibirá el 14 de octubre a Bolivia en el estadio del Dinamo Moscú, club que también dirige el estratega.

En marzo de este año, Rusia tenía programado un amistoso contra Paraguay, pero el partido se canceló debido al atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, que dejó casi 150 víctimas mortales.

Excluida de las competiciones oficiales desde 2022 por la guerra en Ucrania, la UFR ha tenido complicaciones para concretar partidos con selecciones de primer nivel.

A pesar de ello, la prensa rusa ha informado sobre la posibilidad de que Argentina, actual campeona del mundo con Lionel Messi, dispute un amistoso en Rusia antes del Mundial 2026, algo similar a lo que ocurrió en 2009 bajo la dirección de Diego Maradona.

Además de los duelos contra Bolivia, Perú y Chile, Rusia jugará el 4 de septiembre contra Jordania, el 7 frente a Qatar y el 10 de octubre ante Irán.

La federación rusa mantiene la esperanza de volver a la escena futbolística internacional de cara a la Eurocopa 2028.

