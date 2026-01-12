Jornada violenta suma 14 personas sin vida en Guanajuato

Este fin de semana se tornó violento para el estado de Guanajuato, cuando se contabilizaron al menos 14 personas sin vida a causa de diversos ataques armados.

Ataque armado contra comunidad Las Cañas

Al menos tres personas perdieron la vida y una resultó herida por un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado, en la comunidad Las Cañas.

Entre las víctimas se encontraba un menor de 15 años. así como de un adulto mayor de aproximadamente 60 años.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

Balacera contra familia en Los Martínez

Alrededor de las 3:00 horas se reportó una agresión armada contra los miembros de una familia. Tanto los adultos como su hijo de aproximadamente ocho años perdieron la vida.

De acuerdo con información, estos hombres armados ingresaron a la vivienda de las víctimas cuando se encontraban dormidos, para después privarlos de la vida.

Noche de sábado se torna roja por masacre en Salamanca

Un hombre y dos adolescentes perdieron la vida tras ser emboscados por hombres armados cuando circulaban sobre una de las principales avenidas del municipio de Salamanca.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, elementos de seguridad y paramédicos acudieron hasta el lugar para confirmar que ya no contaban con signos vitales.

Aparentemente, las víctimas se trasladaban por calles de la colonia Barlovento cuando hombres armados les cerraron el paso y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Irrumpen vivienda para ultimar a un adolescente

Un comando ingresó a un domicilio de la colonia Barlovento para ultimar a un adolescente durante la noche de este mismo sábado.

De acuerdo con los oficiales, los criminales perpetraron de manera violenta a un domicilio para localizar a la víctima y acribirllarlo.

Balean a tres personas durante convivio en Irapuato

Durante un convivio al exterior de una vivienda, tres personas fueron blanco de una agresión armada en calles del municipio de Irapuato.

Tras perpetrar el ataque, los agresores realizaron varios disparos al aire, para después huir del lugar.

Disparan contra hombre en Irapuato

Un hombre identificado como Juan Pablo “N” fue asesinado a balazos. En este caso, personas armadas dispararon en reiteradas ocasiones contra la víctima, cuando se encontraba en calles de la colonia Comunal Emiliano Zapata.

Trasciende que entre estos hechos, una menor fue 10 años de edad fue reportada como desaparecida. En todos los casos, la Fiscalía General del Estado será la encargada de realizar las indagatorias correspondientes.

