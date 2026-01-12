Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Jornada_violenta_Guanajuato_d93b27650d
Nacional

Jornada violenta suma 14 personas sin vida en Guanajuato

Diversos hechos delictivos perpetrados con arma de fuego, son las causas de que el número de víctimas aumentará durante este fin de semana

  • 12
  • Enero
    2026

Este fin de semana se tornó violento para el estado de Guanajuato, cuando se contabilizaron al menos 14 personas sin vida a causa de diversos ataques armados.

Ataque armado contra comunidad Las Cañas

Al menos tres personas perdieron la vida y una resultó herida por un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado, en la comunidad Las Cañas.

Entre las víctimas se encontraba un menor de 15 años. así como de un adulto mayor de aproximadamente 60 años.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

También te puede interesar: Atacan a mujer y sus hijos en Monterrey; sospechoso huye

Balacera contra familia en Los Martínez

Alrededor de las 3:00 horas se reportó una agresión armada contra los miembros de una familia. Tanto los adultos como su hijo de aproximadamente ocho años perdieron la vida. 

De acuerdo con información, estos hombres armados ingresaron a la vivienda de las víctimas cuando se encontraban dormidos, para después privarlos de la vida.

Noche de sábado se torna roja por masacre en Salamanca

Un hombre y dos adolescentes perdieron la vida tras ser emboscados por hombres armados cuando circulaban sobre una de las principales avenidas del municipio de Salamanca.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, elementos de seguridad y paramédicos acudieron hasta el lugar para confirmar que ya no contaban con signos vitales.

Jornada-violenta-Guanajuato.jpg

Aparentemente, las víctimas se trasladaban por calles de la colonia Barlovento cuando hombres armados les cerraron el paso y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Irrumpen vivienda para ultimar a un adolescente

Un comando ingresó a un domicilio de la colonia Barlovento para ultimar a un adolescente durante la noche de este mismo sábado. 

De acuerdo con los oficiales, los criminales perpetraron de manera violenta a un domicilio para localizar a la víctima y acribirllarlo. 

Balean a tres personas durante convivio en Irapuato

Durante un convivio al exterior de una vivienda, tres personas fueron blanco de una agresión armada en calles del municipio de Irapuato.

Tras perpetrar el ataque, los agresores realizaron varios disparos al aire, para después huir del lugar.

Disparan contra hombre en Irapuato

Un hombre identificado como Juan Pablo “N” fue asesinado a balazos. En este caso, personas armadas dispararon en reiteradas ocasiones contra la víctima, cuando se encontraba en calles de la colonia Comunal Emiliano Zapata

Trasciende que entre estos hechos, una menor fue 10 años de edad fue reportada como desaparecida. En todos los casos, la Fiscalía General del Estado será la encargada de realizar las indagatorias correspondientes.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
INFO_7_VERTICAL_5_4086264809
Tiroteo deja cuatro heridos en encendido del árbol en EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T102446_360_795c058b16
Ataque a transporte público deja al menos dos muertos en Perú
publicidad

Últimas Noticias

trump_iran_dialogo_c7dbe297b9
Trump rompe diálogo con Irán y respalda protestas
Cae_familia_por_robos_notaria_Monterrey_0a6a7485cb
Caen miembros de una familia por robo a notarías de Monterrey
centro_de_alta_especialidad_salud_bbab132530
Construye Salud Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×