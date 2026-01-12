Podcast
Deportes

Victor Martins será piloto reserva de Williams en la F1 2026

El francés Victor Martins fue nombrado piloto de pruebas y reserva de Williams para 2026, donde apoyará a Alex Albon y Carlos Sainz

  • 12
  • Enero
    2026

El piloto francés Victor Martins fue confirmado como piloto de pruebas y reserva del equipo Williams para la temporada 2026 de Fórmula 1, escudería en la que compite el español Carlos Sainz, informó este lunes el conjunto británico.

Martins se incorporó a la Williams Driver Academy a comienzos de 2025, luego de haber formado parte del programa de jóvenes pilotos de Alpine hasta el final de la temporada 2024.

La escudería de Grove anunció su fichaje para la academia el 31 de marzo de 2025, apostando por su proyección a largo plazo.

Experiencia en pista

El francés ya tuvo su primer contacto oficial con Williams durante los entrenamientos libres del Gran Premio de España, donde sustituyó a Alexander Albon.

De cara a 2026, iniciará la temporada como piloto de pruebas y reserva junto a Oliver Turvey y Harrison Scott.

G-d_fZKWIAAIqUF.jfif

“Williams es un equipo icónico con una historia increíble y estoy emocionado de formar parte del proyecto para devolverlo al frente de la parrilla”, señaló Martins en declaraciones difundidas por la escudería.

El piloto destacó además su experiencia previa trabajando con Alex Albon y Carlos Sainz durante los fines de semana de carrera y expresó su entusiasmo por continuar con el equipo en la próxima temporada.

G-eKS4ZWQAAXaEW.jfif

Apoyo en una nueva era técnica

Williams explicó que la “graduación” de Martins dentro de su academia implicará su colaboración directa en el desarrollo del monoplaza y en los programas técnicos del equipo, en un contexto marcado por la entrada de nuevas regulaciones que transformarán la Fórmula 1 a partir de 2026.

Victor Martins cuenta con una trayectoria sólida en las categorías formativas:

  • Campeón de la Formula Renault Eurocup en 2020
  • Campeón de Fórmula 3 en 2022
  • Mejor debutante de Fórmula 2 en 2023

G-d1N3bXIAAxMXY.jfif

Entre 2023 y 2025 compitió en Fórmula 2 con el equipo ART Grand Prix, logrando tres victorias, una en cada temporada.

Además de su rol en Williams, Martins compaginará su actividad en la Fórmula 1 con el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA 2026, donde forma parte de la estructura del equipo Alpine, ampliando así su experiencia en el automovilismo de élite.

 


Comentarios

