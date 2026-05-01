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Los Oscar cambian las reglas y se blindan contra la IA

Con estas modificaciones, la Academia busca actualizar sus criterios sin perder de vista los estándares que han definido históricamente al cine.

  • 01
  • Mayo
    2026

La Academia de Hollywood anunció una serie de cambios en las reglas de los Premios Oscar que comenzarán a aplicarse en próximas ediciones, en un contexto marcado por la evolución tecnológica y la necesidad de actualizar los criterios de elegibilidad en la industria cinematográfica.

Las modificaciones abarcan desde el uso de herramientas digitales hasta ajustes en categorías y procesos de nominación, con el objetivo de adaptar los premios a las nuevas dinámicas del cine global.

¿Qué cambios incluyen las nuevas reglas de los Oscar?

Entre las principales actualizaciones, la Academia estableció que las producciones deberán contar con una participación humana significativa para ser consideradas en categorías clave como actuación y guion.

El uso de inteligencia artificial no queda prohibido, pero será evaluado en función de su impacto en el resultado final de la obra.

¿Qué otras modificaciones fueron anunciadas?

Otro de los cambios relevantes es que ahora un actor podrá recibir más de una nominación en la misma categoría, lo que abre la puerta a escenarios inéditos en la historia de los premios.

También, varias películas de un mismo país podrán calificar para la nominación, así como producciones de habla no inglesa que ganen premios internacionales en festivales como el Oso de Oro de Berlín, la Palma de Oro de Cannes, el León de Oro de Venecia, el premio Platform de Toronto, el World Cinema Grand Jury Prize de Sundance o el Best Film Award de Busan.

Además, el Oscar a la mejor película internacional ya no se otorgará a un país o región, sino que el director aceptará el premio en nombre del equipo creativo.

De igual forma habrá ajustes en casting, fotografía, maquillaje y peinado, efectos visuales, canción original, Governors Awards y reglas de campaña.


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