¿Se va de Red Bull? Mercedes buscaría fichar a 'Checo' Pérez

Ante los rumores de la posible salida de Lewis Hamilton de Mercedes, la escudería alemana tendría en la mira a Sergio 'Checo' Pérez para tomar el asiento que dejaría el inglés.



De acuerdo a la prensa alemana, el nombre del piloto tapatío resuena entre el equipo de Mercedes para sustituir a Hamilton, el cual supuestamente dejaría la escudería para enlistarse con Ferrari.

Según información del portal especializado, BenzInsider, los alemanes estarían dispuestos a ofrecerle al mexicano alrededor de 40 millones de dólares para que deje Red Bull y se una a ellos.

Otro de los rumoreados cambios que podrían verse en próximas fechas en la Fórmula 1, sería la reincorporación de Carlos Sainz a Red Bull, pues en caso de que Hamilton vaya a Ferrari, la escudería rompería lazos con el español.

Por ende, si lo anterior se llega a realizar, ‘Checo’ pasaría a Mercedes para ocupar el asiento de Lewis y correr junto a George Russell.

Actualmente el piloto mexicano tiene un contrato con Red Bull que expira hasta el año 2024, por lo que esto complicaría cualquier propuesta que la escudería alemana le haga al tapatío.

El director ejecutivo de Mercedes-Benz en la Fórmula 1, Torger 'Toto' Wolff, salió a desmentir estos rumores, asegurando que nunca ha tenido algún contacto con 'Checo'.

Además, aseguró que no existe otro piloto capaz de llenar el asiento de Mercedes que no sea Lewis Hamilton.

“Es una completa mierda. Nunca he llamado a Sergio. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto”, aseguró 'Toto' a Fan Nation.