Internacional

Trump presume 'logros' y arremete contra Biden en su discurso

El presidente aseguró que heredó 'un desastre' del expresidente y defendió su agenda, en medio de encuestas que reflejan descontento por inflación y economía

  17
  Diciembre
    2025

El presidente Donald Trump pronunció un discurso en vivo desde la Casa Blanca el miércoles por la noche, donde habló de sus logros y se refirió a algunos de sus aspectos de la agenda para el próximo año y más allá .

El predecesor del presidente, a quien Trump sigue criticando con frecuencia, tuvo un papel destacado al comienzo de su discurso. Trump mencionó la situación migratoria bajo la presidencia de Joe Biden, así como la inflación y los problemas culturales.

“Esto es lo que la administración Biden permitió que le pasara a nuestro país”, dijo, y agregó: “Cuando asumí el cargo, heredé un desastre y lo estoy arreglando”.

Sus declaraciones llegan en un momento crucial, mientras intenta reconstruir su popularidad, que se erosiona constantemente . Las encuestas públicas muestran que la mayoría de los adultos estadounidenses están frustrados con su gestión de la economía, ya que la inflación repuntó después de que sus aranceles aumentaran los precios y la contratación se desacelerara.

Las deportaciones masivas de inmigrantes por parte de Trump han resultado impopulares, a pesar de que se le ve con buenos ojos por detener los cruces fronterizos con México. En general, la opinión pública se ha mostrado indiferente ante sus recortes de impuestos sobre la renta y sus esfuerzos internacionales para poner fin a conflictos , atacar presuntos barcos con narcotraficantes cerca de Venezuela y atraer inversiones a Estados Unidos.

Trump ha dicho que cree que más estadounidenses lo respaldarían si simplemente lo escucharan describir su trayectoria.


