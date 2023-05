¡Se va! Fernando Ortiz renuncia como DT del América

Luego de la derrota del América contra las Chivas en la semifinal del torneo Clausura 2023 de la Liga Mx, con un marcador de 1-3, el director técnico americanista, Fernando Ortiz, presentó formalmente su renuncia.



El entrenador argentino anunció su salida del club al final del encuentro en el estadio Azteca, y luego de tres torneos en los que alcanzó cuartos de final y luego naufragó en semifinales ante Toluca y ahora el Guadalajara. El club alargó una sequía de títulos que se remonta a la Apertura 2018.

'Yo no sabía me entero por ustedes (prensa), no sé qué decir por qué no lo esperaba', dijo el capitán y delantero Henry Martín. 'Sabemos que los aficionados están dolidos y nosotros también, es una vergüenza lo que acaba de suceder, hay que analizar y ver lo que sigue'.