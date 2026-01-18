Seattle brinda paliza a 49ers y avanza a la final de conferencia

Rashid Shaheed desarrolló la patada inicial para un touchdown, Kenneth Walker III corrió para tres anotaciones más y los Seahawks de Seattle avanzaron con autoridad a la final de la Conferencia Nacional, tras apabullar el sábado 41-6 a los 49ers de San Francisco.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown y consiguió su primera victoria en playoffs en su primera temporada con los Seahawks , quienes recibirán a los Bears de Chicago o a los Rams de Los Ángeles el domingo de la próxima semana, con un viaje al Super Bowl en juego.

“Realmente estoy orgulloso de ser parte de este equipo y de esta organización”, dijo Darnold.

Seattle da el primer golpe

Los Seahawks tomaron la ventaja por 7-0 a los 13 segundos de iniciado el partido gracias a Shaheed, quien recibió la patada de salida y condujo el balón 95 yardas hasta la zona prometida. Fue el cuarto regreso de kickoff para touchdown al inicio de un duelo de playoffs desde el año 2000 y la devolución de patada más larga en la historia de la franquicia en postemporada.

Darnold, quien estaba en duda debido a una lesión en el oblicuo, guio a los Seahawks en dos series más de anotación antes de que San Francisco se pusiera en el marcador con el primero de sus dos goles de campo.

Sam Darnold, un QB mejorado

Después del fracaso en su debut en playoffs la temporada pasada con los Vikings de Minnesota, al sufrir nueve capturas en una derrota de 27-9 ante los Rams, Darnold ganó 12 de 17 pases para 124 yardas y se conectó con Jaxon Smith-Njigba para un touchdown en el debut en playoffs del receptor estelar.

Los 49ers nunca fueron competitivos y sufrieron la segunda derrota más desigual en playoffs en la historia de la franquicia. San Francisco perdió 49-3 ante los Giants de Nueva York en la ronda divisional de la temporada 1986.

San Francisco jugó con bajas importantes

Los Niners estaban sin tres All-Pros lesionados: el ala cerrada George Kittle, el apoyador Fred Warner y el ala defensiva Nick Bosa.

Brock Purdy de San Francisco completó 15 de 27 pases para 140 yardas con una intercepción y un balón suelto contra la defensa “Dark Side” de los Seahawks. Seattle también recuperó un balón suelto del ala cerrada Jake Tonges.

"Son increíbles. Han dado un paso adelante en cada partido para nosotros", dijo Darnold. "No puedo decir suficientes cosas buenas sobre esa defensa. Fue difícil en el campamento de entrenamiento y actividades organizadas del equipo el enfrentarse a ellos. Pero me alegra que estén de nuestro lado".

Los tres touchdowns por tierra de Walker le permitieron alcanzar a Shaun Alexander por la mayor cantidad en un duelo de playoffs en la historia de la franquicia.

Con información de AP......

