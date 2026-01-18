Podcast
Internacional

Un periodista taiwanés es acusado de sobornar a militares

La Fiscalía del Distrito de Qiaotou en Taiwán dijo en un comunicado que un tribunal de distrito ordenó la detención de un reportero de televisión

  • 18
  • Enero
    2026

 Un periodista fue detenido el sábado en Taiwán bajo acusación de sobornar a miembros del ejército para proporcionar información militar a personas de China continental, mientras la isla autónoma intensifica su lucha contra la posible infiltración desde China.

Reportero y militares son detenidos

La Fiscalía del Distrito de Qiaotou en Taiwán dijo en un comunicado que un tribunal de distrito ordenó la detención de un reportero de televisión de apellido Lin y de cinco militares, tanto en servicio como retirados. El comunicado no identificó al periodista, pero CTi TV emitió un comunicado sobre la detención de su reportero Lin Chen-you.

La empresa afirmó que no conoce los detalles del caso, pero pidió un proceso judicial justo y añadió "Dios bendiga a Taiwán".

Aunque Taiwán procesa regularmente casos de espionaje dentro del gobierno y el ejército, las acusaciones contra periodistas son inusuales.

Taiwán siendo amenazado constantemente

Beijing, que reclama a Taiwán como parte de su territorio y amenaza con tomar el control de la isla por la fuerza si es necesario, ha estado aumentando la presión militar contra la isla. El mes pasado, el ejército de China realizó maniobras a gran escala alrededor de la isla durante dos días después de un anuncio de Washington sobre ventas de armas a gran escala a Taiwán.

Soborno, la principal acusación

Los fiscales acusan a Lin de pagar cantidades que van desde varias millas hasta decenas de millas de dólares taiwaneses (decenas a cientos de dólares estadounidenses) a militares actuales a cambio de que proporcionarán información a "individuos chinos". La oficina no especificó quiénes eran las personas chinas ni si estaban vinculadas al gobierno chino.

Las autoridades allanaron las viviendas del reportero y de nueve militares, tanto en servicio como retirados, el viernes como parte de una investigación sobre violaciones de las leyes de seguridad nacional y corrupción de Taiwán y la divulgación de información confidencial. CTi dijo que sus oficinas no estaban allanadas.

Según la página de Facebook de Lin, era un reportero político y presentador que cubría la legislatura de la isla.

¿Cuál fue el inicio del conflicto entre ambos países?

China y Taiwán están gobernados por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas del derrotado Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que posteriormente pasó de la ley marcial a la democracia multipartidista.

Con Información de AP


