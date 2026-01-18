Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26018832818492_d1379937eb
Deportes

Senegal gana la Copa Africana en final caótica contra Marruecos

Con gol de Gueye, Senegal se coronó en una final que vio intentos de invadir el campo y a los jugadores abandonarlo para protestar por un penal en el descuento

  • 18
  • Enero
    2026

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones de manera dramática.

Pape Gueye anotó en tiempo extra para que los Leones de la Teranga vencieran al anfitrión Marruecos 1-0 en una final caótica el domingo, que en un momento vio a los aficionados intentar invadir el campo y a los jugadores de Senegal abandonar el campo para protestar por una decisión de penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Parecía poco claro si el juego podría continuar mientras los aficionados luchaban con los encargados de seguridad.

Pero el juego se reanudó después de una interrupción de 14 minutos, solo para que Édouard Mendy de Senegal detuviera fácilmente el intento de Brahim Díaz de un penal a lo panenka cuando lanzó el balón directamente a los brazos del portero con el último tiro del tiempo reglamentario.

Gueye luego anotó el gol de la victoria en el cuarto minuto del tiempo extra cuando barrió el balón al ángulo superior derecho con su zurda.

El Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para 69.500 personas, se vació rápidamente después del silbatazo final. Pocos quedaron para ver a los jugadores senegaleses levantar el trofeo.

Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penales contra Egipto.

Furia de Senegal

Hubo caos antes del tiempo extra con los jugadores de Senegal abandonando el campo después de que a Marruecos se le otorgara un penal controvertido en el tiempo de descuento, justo después de que a Senegal le anularan lo que parecía un buen gol en el otro extremo.

El gol de Senegal fue anulado en el segundo minuto del tiempo de descuento por una falta de Abdoulaye Seck, pero las repeticiones de TV mostraron poco contacto con el defensor marroquí Achraf Hakimi, quien cayó antes de que Seck cabeceara el balón al poste. Moussa Niakhaté cabeceó el rebote.

Luego, Marruecos reclamó un penal por un tirón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim, y fue otorgado después de que el árbitro congoleño Jean Jacques Ndala revisara las repeticiones.

La decisión llevó a peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus jugadores oponentes, con el entrenador de Marruecos, Walid Regragui, también presente en la refriega, posiblemente en un intento de calmar la situación.

La ira se desbordó entre el grupo organizado de aficionados senegaleses, con muchos saltando entre los fotógrafos e intentando invadir el campo desde detrás de una de las porterías. Al menos uno lanzó una silla al campo. Fueron retenidos principalmente por una larga fila de policías.

También hubo peleas en la tribuna de prensa, posiblemente involucrando a aficionados marroquíes y senegaleses que se hacían pasar por periodistas para obtener acreditación, en medio del caos.

Jugadores abandonan el campo

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, lideró a su equipo fuera del campo mientras los aficionados marroquíes celebraban la decisión del penal y silbaban las peleas en el campo.

Los jugadores regresaron unos 14 minutos después y Brahim, la estrella de Marruecos y el máximo goleador del torneo con cinco goles, perdió la oportunidad de terminar con la espera de 50 años de Marruecos por el trofeo.

Brahim fue silbado por los aficionados marroquíes restantes cuando fue a recoger su medalla de subcampeón.

En cambio, Gueye anotó el primer gol de Senegal en juego abierto, en lugar de penales, en una final. Esta fue la cuarta aparición de Senegal en una final de la Copa Africana.

Antes del partido, la Federación de Fútbol de Senegal denunció la falta de "juego limpio" por parte de los anfitriones marroquíes antes de la final, citando una supuesta falta de seguridad, problemas con el hotel del equipo, instalaciones de entrenamiento y la capacidad de obtener entradas para sus seguidores.

Para Marruecos, un anfitrión de la Copa del Mundo 2030, la derrota es un golpe desmoralizador. El reino ha invertido mucho en instalaciones e infraestructura de fútbol . Una de las expansiones de infraestructura más agresivas en la historia deportiva africana provocó protestas en octubre de jóvenes marroquíes que sienten que otras áreas están siendo descuidadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

seleccion_mexicana_lugar_16_fifa_d7252b1eb4
Baja México al puesto 16 en el Ranking Mundial FIFA 2026
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T115809_078_2cc13a2e6b
Marruecos impugnará final de la Copa África ante Senegal
EH_CONTEXTO_2026_01_19_T095356_041_1579133fb6
Infantino critica caos en final de la Copa Africana
publicidad

Últimas Noticias

SCJN_descarta_analizar_sentencias_antiguas_salas_2b08b5af94
SCJN descarta revisión de sentencias emitidas por salas extintas
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T144347_290_05e6bfef56
Morena rechaza posible intervención de EUA en Tamaulipas
fifa_mundial_series_2026_3924f5a6b3
Anuncian sedes y grupos de FIFA Series 2026 con 48 selecciones
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×