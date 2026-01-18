Senegal gana la Copa Africana en final caótica contra Marruecos

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones de manera dramática.

Pape Gueye anotó en tiempo extra para que los Leones de la Teranga vencieran al anfitrión Marruecos 1-0 en una final caótica el domingo, que en un momento vio a los aficionados intentar invadir el campo y a los jugadores de Senegal abandonar el campo para protestar por una decisión de penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Parecía poco claro si el juego podría continuar mientras los aficionados luchaban con los encargados de seguridad.

Pero el juego se reanudó después de una interrupción de 14 minutos, solo para que Édouard Mendy de Senegal detuviera fácilmente el intento de Brahim Díaz de un penal a lo panenka cuando lanzó el balón directamente a los brazos del portero con el último tiro del tiempo reglamentario.

Gueye luego anotó el gol de la victoria en el cuarto minuto del tiempo extra cuando barrió el balón al ángulo superior derecho con su zurda.

El Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para 69.500 personas, se vació rápidamente después del silbatazo final. Pocos quedaron para ver a los jugadores senegaleses levantar el trofeo.

Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penales contra Egipto.

Furia de Senegal

Hubo caos antes del tiempo extra con los jugadores de Senegal abandonando el campo después de que a Marruecos se le otorgara un penal controvertido en el tiempo de descuento, justo después de que a Senegal le anularan lo que parecía un buen gol en el otro extremo.

El gol de Senegal fue anulado en el segundo minuto del tiempo de descuento por una falta de Abdoulaye Seck, pero las repeticiones de TV mostraron poco contacto con el defensor marroquí Achraf Hakimi, quien cayó antes de que Seck cabeceara el balón al poste. Moussa Niakhaté cabeceó el rebote.

Luego, Marruecos reclamó un penal por un tirón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim, y fue otorgado después de que el árbitro congoleño Jean Jacques Ndala revisara las repeticiones.

La decisión llevó a peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus jugadores oponentes, con el entrenador de Marruecos, Walid Regragui, también presente en la refriega, posiblemente en un intento de calmar la situación.

La ira se desbordó entre el grupo organizado de aficionados senegaleses, con muchos saltando entre los fotógrafos e intentando invadir el campo desde detrás de una de las porterías. Al menos uno lanzó una silla al campo. Fueron retenidos principalmente por una larga fila de policías.

También hubo peleas en la tribuna de prensa, posiblemente involucrando a aficionados marroquíes y senegaleses que se hacían pasar por periodistas para obtener acreditación, en medio del caos.

Jugadores abandonan el campo

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, lideró a su equipo fuera del campo mientras los aficionados marroquíes celebraban la decisión del penal y silbaban las peleas en el campo.

Los jugadores regresaron unos 14 minutos después y Brahim, la estrella de Marruecos y el máximo goleador del torneo con cinco goles, perdió la oportunidad de terminar con la espera de 50 años de Marruecos por el trofeo.

Brahim fue silbado por los aficionados marroquíes restantes cuando fue a recoger su medalla de subcampeón.

En cambio, Gueye anotó el primer gol de Senegal en juego abierto, en lugar de penales, en una final. Esta fue la cuarta aparición de Senegal en una final de la Copa Africana.

Antes del partido, la Federación de Fútbol de Senegal denunció la falta de "juego limpio" por parte de los anfitriones marroquíes antes de la final, citando una supuesta falta de seguridad, problemas con el hotel del equipo, instalaciones de entrenamiento y la capacidad de obtener entradas para sus seguidores.

Para Marruecos, un anfitrión de la Copa del Mundo 2030, la derrota es un golpe desmoralizador. El reino ha invertido mucho en instalaciones e infraestructura de fútbol . Una de las expansiones de infraestructura más agresivas en la historia deportiva africana provocó protestas en octubre de jóvenes marroquíes que sienten que otras áreas están siendo descuidadas.

Comentarios