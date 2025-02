Sergio Ramos no jugará ante Mazatlán por decisión técnica

Los Rayados de Monterrey viajarán a Mazatlán para disputar la Jornada 9 del torneo Clausura 2025, pero lo harán sin una de sus figuras más mediáticas: Sergio Ramos.

El zaguero español no será parte de la plantilla para este encuentro, aunque no por lesión, sino por decisión técnica de Martín Demichelis.

Fuentes cercanas al club informaron que el estratega argentino decidió darle descanso al experimentado defensor, quien debutó el pasado sábado en la Liga MX durante la victoria frente al Atlético de San Luis.

Cabe señalar que Ramos jugó 80 minutos en el Estadio BBVA, no solo como titular, sino también portando el gafete de capitán, lo que generó gran emoción entre los aficionados.

Después de un tiempo sin pisar la cancha, contento y emocionado con el debut y la victoria. El trabajo y la perseverancia siempre tienen su recompensa.



After some time away from the pitch, happy and excited with the debut and the win. Work and perseverance are always the key.…