Sheinbaum e Infantino se reúnen en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este lunes con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, a quien le garantizó que la inauguración del próximo Mundial será “histórica y excepcional”.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, la mandataria destacó el avance en la organización del torneo y aseguró que todo marcha conforme a lo planeado.

“Esta inauguración va a ser histórica y excepcional”, afirmó Sheinbaum, mensaje que posteriormente compartió a través de sus redes sociales.

Por su parte, Infantino expresó su entusiasmo por la visita y el desarrollo de los preparativos en el país.

“Estoy muy feliz de estar aquí con la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló, al destacar la hospitalidad recibida en la capital mexicana.

Un gusto recibir a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional. pic.twitter.com/u8ZsHvEOf6 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 30, 2026

La reunión dejó ver el optimismo en torno a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que marcará la primera ocasión en la que el torneo se dispute en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte de su visita, el dirigente de la FIFA también sostuvo encuentros con autoridades locales y recorrió sedes clave como Monterrey y Guadalajara, donde supervisó los avances de cara al torneo, en el que participarán 48 selecciones.

En tono distendido, Infantino incluso entregó a la presidenta las tarjetas oficiales que se utilizarán durante los partidos.

“Aquí están las tarjetas oficiales de la FIFA, tarjeta amarilla, o, si alguien se porta mal, la tarjeta roja, ¡cuidado!”, bromeó.

Finalmente, Sheinbaum hizo un llamado a la afición para respaldar al equipo nacional dirigido por Javier Aguirre.

“Hay que echarle muchas porras a la selección nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, concluyó.

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