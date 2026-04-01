Argentina disipa fantasmas al golear a Zambia en partido amistoso

Con el liderazgo de Lionel Messi, la selección de Argentina goleó 5-0 al equipo de Zambia durante un partido amistoso disputado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.

En una despedida de la selección argentina previo al Mundial 2026, Messi dejó de cara al gol a Julián Álvarez a los cuatro minutos y celebró el suyo a los 43 minutos.

A 72 días del Mundial, el capitán todavía no confirma si jugará su sexto Mundial, aunque su presencia en los últimos amistosos antes de oficializarse la lista parece ir en esa dirección.

El vigente campeón del mundo había encendido las alarmas por su pobre actuación el pasado viernes en la victoria 2-1 sobre Mauritania.

En la previa al segundo amistoso, el entrenador Lionel Scaloni había advertido públicamente que, si el equipo no mejoraba la imagen, tomaría drásticas medidas de cara a la conformación del plantel mundialista de 26 jugadores que debe presentar el 30 de mayo.

Para la última presentación en casa antes del Mundial, el estratega apostó por prácticamente los mismos una vez que hace cuatro años le ganaron la final a Francia en Qatar 2022, con la llamativa exclusión del volante Rodrigo De Paul, quien viene de una lesión muscular y mostró un bajo nivel ante Mauritania.

Argentina, también campeón del mundo en 1978 y 1986, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.

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