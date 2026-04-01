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Internacional

Irán niega haber solicitado un alto el fuego como asegura Trump

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, esta afirmación fue 'falsa e infundada'

  • 01
  • Abril
    2026

Irán negó este miércoles el solicitar un alto el fuego como horas antes había asegurado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, esta afirmación fue "falsa e infundada".

A través de redes sociales, distintas autoridades de Irán, como la embajada en España, descartaron esta presunta petición.

También el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, desmintió al presidente de Estados Unidos y aseguró que sus afirmaciones son "falsas e infundadas".

El mandatario republicano afirmó que van a arrasar con Irán, hasta devolverlo a la Edad de Piedra.

"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto el fuego!" escribió Trump.

Estados Unidos afirma que Irán pidió un alto al fuego

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, afirmó este miércoles que Irán solicitó un alto al fuego.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que esta decisión se considerará una vez que el estrecho de Ormuz sea reabierto.

Aquí te presentamos la nota completa: Estados Unidos afirma que Irán pidió un alto al fuego

 

 

 


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