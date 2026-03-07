Podcast
Se registra nuevo conato de incendio en la empresa Tupy Saltillo

El conato fue controlado por brigadas internas contra incendio y bomberos de la propia empresa, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas

  • 07
  • Marzo
    2026

Un nuevo conato de incendio se registró la tarde de este sábado en la empresa Tupy, ubicada sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en la zona industrial de Saltillo, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el reporte del área de seguridad patrimonial de la compañía, el incidente ocurrió mientras se realizaban labores de limpieza con aditivos y arena en el área conocida como “corazones”, lo que generó un chispazo que provocó el inicio del fuego.

El conato fue controlado por brigadas internas contra incendio y bomberos de la propia empresa, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la planta, donde las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas tras el incidente.

678d3d0b-754d-4a59-9feb-ef9ce00a5621.jpeg

Este no es el primer evento de este tipo en la planta industrial, luego de que en años recientes se han registrado otros incendios en las instalaciones de Tupy en Saltillo, entre ellos un siniestro ocurrido en 2017 en el área de acabados, presuntamente provocado por un horno de pintura que quedó encendido y generó una explosión, así como otro incendio en 2022 que obligó a evacuar a cerca de dos mil trabajadores y dejó al menos cuatro personas lesionadas. 

Además, en 2023 se reportó un nuevo incendio en la planta, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y revisiones por parte de autoridades ambientales.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila indicó que mantiene seguimiento al incidente registrado este sábado, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad en la planta y confirmar que no exista riesgo para los trabajadores ni para las instalaciones industriales del sector.


