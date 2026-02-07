Anuncia Sheinbaum expansión educativa en Nuevo León en 2026

En su quinta visita oficial a la entidad, la Presidenta de México encabezó la inauguración del plantel CBTIS 299 en la zona de San Blas, en el municipio de García, reafirmando su compromiso con la educación media superior y la infraestructura del estado de cara a los compromisos internacionales de 2026.

Acompañada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y el alcalde de García, Manuel Guerra, la mandataria estatal destacó que la apertura de este plantel forma parte de una estrategia nacional para eliminar las barreras

Durante su discurso, la Presidenta enfatizó que la falta de espacios educativos no debe interpretarse como una falla académica de los jóvenes.

Aseguró que el hecho de que miles de estudiantes queden fuera de la preparatoria no se debe a que "reprueben" exámenes de admisión, sino a un déficit histórico de planteles cercanos a sus hogares.

"Imagínense una joven o un joven que desde los 15 años ya no va a la escuela… ya no hay alternativa para ellos. Por eso vamos a construir más preparatorias que queden cerca de casa, para que saliendo de la secundaria entren directo", resaltó la mandataria, comparando este modelo con los sistemas de EUA, donde el cupo es absoluto.

El evento sirvió para detallar el plan de expansión de infraestructura educativa técnica en la zona metropolitana:

Los nuevos planteles de García y Juárez representaron una inversión conjunta de $135 millones de pesos.

Se anunció la construcción de dos bachilleratos tecnológicos adicionales en los municipios de Escobedo y Pesquería, con una inversión proyectada de $130 millones de pesos en obra civil.

Previamente, el gobernador aprovechó el encuentro para agradecer el respaldo de la Federación en proyectos clave de movilidad. A solo cuatro meses de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA, el mandatario destacó el apoyo presidencial en la construcción de las nuevas líneas del Metro, fundamentales para la conectividad de los visitantes y ciudadanos.

La Presidenta estuvo acompañada en el evento también por Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y Jesús Antonio Esteva, titular de la SICT.

