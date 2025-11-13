Cerrar X
Deportes

Sudáfrica buscará albergar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

Sudáfrica anunció su intención de postularse para organizar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, y ya inició conversaciones con el COI

  • 13
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Sudáfrica anunció este jueves su decisión de presentar una candidatura para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2036 o 2040, en un esfuerzo por convertir al continente africano en anfitrión de la máxima cita deportiva mundial.

La ministra de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, informó que el Gabinete aprobó el inicio de un diálogo con el Comité Olímpico Internacional (COI) como parte del proceso preliminar.

“Este diálogo continuo con el COI es una etapa exploratoria fundamental para avanzar en la candidatura”, destacó la funcionaria.

Primera aspiración africana en décadas

De concretarse la candidatura, Sudáfrica podría convertirse en el primer país africano en organizar unos Juegos Olímpicos de verano, un hecho histórico para el deporte mundial.

Aunque aún no se ha designado una ciudad sede, el Gobierno aseguró que “el país cuenta con la infraestructura necesaria”, recordando su experiencia con el Mundial de Futbol de 2010 y otros grandes eventos internacionales.

Ciudad del Cabo, capital legislativa sudafricana, ya intentó organizar los Juegos de 2004, pero perdió la votación en 1997 frente a Atenas.

Hasta ahora, ninguna edición de los Juegos Olímpicos de verano se ha celebrado en África, sin embargo el continente tendrá su primera experiencia con los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (Senegal) del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2026.

Los próximos Juegos Olímpicos adultos se realizarán en Los Ángeles (2028) y Brisbane (2032), antes de la posible candidatura africana para las décadas siguientes.


Comentarios

