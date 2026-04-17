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Nuevo León

Sector cultural rechaza reapertura vehicular bajo el Arco

Comunidad cultural, urbanistas y promotores de Nuevo León se oponen a permitir el paso de vehículos bajo el Arco de la Independencia

  • 17
  • Abril
    2026

Representantes de la comunidad cultural de Nuevo León, urbanistas y promotores culturales se pronunciaron en contra de la decisión de permitir nuevamente la circulación de vehículos bajo el Arco de la Independencia, al considerar que pone en riesgo uno de los principales símbolos patrimoniales del estado. 

Mediante un comunicado, señalaron que el patrimonio cultural de Nuevo León “es de todas y todos” y merece ser protegido, por lo que reprobaron las intervenciones en el monumento. 

Indicaron que el proyecto de restauración ejecutado previamente contempló no solo la rehabilitación del Arco, sino también de su entorno, devolviendo condiciones que fortalecían su valor histórico, artístico y urbano dentro de la ciudad. 

Añadieron que el arco ha sido un elemento fundamental como referente de identidad para los nuevoleoneses. 

Finalmente, señalaron que cualquier decisión relacionada con el cuidado del patrimonio debe basarse en criterios internacionales especializados, priorizando siempre la protección de su significado histórico y cultural. 

El pronunciamiento surge luego de que el Gobierno de Monterrey anunciara la reapertura de dos pasos vehiculares en la zona, cerrados desde hace casi tres años, como parte de una estrategia para reducir tiempos de traslado y mejorar la movilidad. 

Lee la nota completa: Reabrirán carriles centrales del Arco de la Independencia.

Sin embargo, la Secretaría de Cultura estatal también manifestó recientemente su inconformidad, al considerar que las modificaciones vulneran la configuración urbana recuperada tras el proceso integral de restauración del sitio.

Te puede interesar: Rechaza Cultura NL cambios en el Arco de la Independencia


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