Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sapon_nakamura_1dfdc776f1
Deportes

Japón suma a Nakamura como auxiliar técnico rumbo al Mundial

La Selección de Japón incorporó a Shunsuke Nakamura como auxiliar técnico a menos de dos meses del Mundial 2026, sin modificar la continuidad de Hajime Moriyasu

  • 17
  • Abril
    2026

A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Japón anunció la incorporación de Shunsuke Nakamura a su cuerpo técnico, en una decisión que busca fortalecer la preparación del equipo sin modificar su estructura principal.

La Federación Japonesa de Futbol aclaró que Hajime Moriyasu continuará como entrenador, luego de que surgieran versiones que apuntaban a un posible relevo en el banquillo.

“La estructura se mantiene; Nakamura se integra como auxiliar”, precisó la asociación, al disipar las especulaciones generadas en redes sociales.

Refuerzo con experiencia internacional

La llegada de Nakamura representa la incorporación de una figura histórica del futbol japonés, con trayectoria en el ámbito internacional y participación en el Mundial de 2006.

El exmediocampista, recordado por su paso por el Celtic de Glasgow, también cuenta con una destacada carrera con la selección nipona, con la que disputó 98 partidos y marcó 24 goles, además de conquistar en dos ocasiones la Copa de Asia.

Su perfil, caracterizado por la visión de juego y liderazgo, es visto como un complemento clave dentro del grupo.

Desde la federación, la incorporación de Nakamura también tiene un componente simbólico: conectar la experiencia de generaciones anteriores con el plantel actual.

El objetivo es fortalecer la comunicación interna y aportar una perspectiva distinta en la preparación rumbo al torneo.

Aunque no habrá cambios en la toma de decisiones, el nuevo auxiliar tendrá un rol cercano con los jugadores y el cuerpo técnico.

Moriyasu mantiene proyecto rumbo al Mundial

Japón llegará a la Copa del Mundo 2026 con continuidad en su proyecto, bajo el mando de Moriyasu, quien logró la clasificación y ha firmado resultados positivos en partidos recientes, incluidos duelos ante Inglaterra y Escocia.

Será el segundo Mundial consecutivo con el estratega al frente, en un proceso que busca consolidar al equipo asiático como un contendiente más sólido en la escena internacional.

Debut ante Países Bajos y paso por México

El combinado japonés debutará el próximo 14 de junio ante Países Bajos, dentro del Grupo F, en un duelo que marcará el arranque de su participación en el torneo.

Posteriormente, el equipo tiene programados encuentros en Monterrey, como parte de la fase de grupos.

Con la incorporación de Nakamura, Japón apuesta por afinar detalles en su preparación y dar un salto de calidad en el escenario mundialista.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

seleccion_mexicana_2012_jesus_corona_memo_ochoa_558fc10f7b
Directivo quiso imponer a 'Memo' Ochoa en Londres 2012, revelan
guido_torrado_8bb202e3d6
El presente y futuro de Tigres es Guido Pizarro: Gerardo Torrado
nota_deportes_campeones_en_el_bbva_2a34ae4640
Ocho visitantes se han coronado en el ‘Gigante de acero’
publicidad

Últimas Noticias

capturan_a_cuatro_medio_millon_1377c48060
Fuerza Civil captura a tres con casi $500,000 en Linares
Captura_de_pantalla_2026_04_18_213304_a5376d980d
Rayados se hunde en su casa tras derrota ante Pachuca
lazaro_muerto_michoacan_ba6962db7a
Confirma Fiscalía homicidio de activista Lázaro Mendoza
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×