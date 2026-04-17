Japón suma a Nakamura como auxiliar técnico rumbo al Mundial

A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Japón anunció la incorporación de Shunsuke Nakamura a su cuerpo técnico, en una decisión que busca fortalecer la preparación del equipo sin modificar su estructura principal.

La Federación Japonesa de Futbol aclaró que Hajime Moriyasu continuará como entrenador, luego de que surgieran versiones que apuntaban a un posible relevo en el banquillo.

“La estructura se mantiene; Nakamura se integra como auxiliar”, precisó la asociación, al disipar las especulaciones generadas en redes sociales.

Refuerzo con experiencia internacional

La llegada de Nakamura representa la incorporación de una figura histórica del futbol japonés, con trayectoria en el ámbito internacional y participación en el Mundial de 2006.

El exmediocampista, recordado por su paso por el Celtic de Glasgow, también cuenta con una destacada carrera con la selección nipona, con la que disputó 98 partidos y marcó 24 goles, además de conquistar en dos ocasiones la Copa de Asia.

Su perfil, caracterizado por la visión de juego y liderazgo, es visto como un complemento clave dentro del grupo.

Desde la federación, la incorporación de Nakamura también tiene un componente simbólico: conectar la experiencia de generaciones anteriores con el plantel actual.

El objetivo es fortalecer la comunicación interna y aportar una perspectiva distinta en la preparación rumbo al torneo.

Aunque no habrá cambios en la toma de decisiones, el nuevo auxiliar tendrá un rol cercano con los jugadores y el cuerpo técnico.

Moriyasu mantiene proyecto rumbo al Mundial

Japón llegará a la Copa del Mundo 2026 con continuidad en su proyecto, bajo el mando de Moriyasu, quien logró la clasificación y ha firmado resultados positivos en partidos recientes, incluidos duelos ante Inglaterra y Escocia.

Será el segundo Mundial consecutivo con el estratega al frente, en un proceso que busca consolidar al equipo asiático como un contendiente más sólido en la escena internacional.

Debut ante Países Bajos y paso por México

El combinado japonés debutará el próximo 14 de junio ante Países Bajos, dentro del Grupo F, en un duelo que marcará el arranque de su participación en el torneo.

Posteriormente, el equipo tiene programados encuentros en Monterrey, como parte de la fase de grupos.

Con la incorporación de Nakamura, Japón apuesta por afinar detalles en su preparación y dar un salto de calidad en el escenario mundialista.

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