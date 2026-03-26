Aplican eutanasia a joven de 25 años tras intensa batalla legal

El caso de Noelia Castillo llegó a su fin este jueves en una residencia de Barcelona, donde se le practicó el procedimiento de eutanasia tras meses de una disputa judicial y ética que dividió a la opinión pública española.

Previamente, su padre intentó hasta el último momento de mantener a su hija con vida interponiendo recursos para paralizar la medida.

La joven, de 25 años, permanecía en estado de paraplejía como consecuencia de un intento de suicidio previo.

Días antes del procedimiento, Castillo concedió una estremecedora entrevista a la cadena Antena 3, donde explicó los motivos que la llevaron a solicitar la prestación de ayuda para morir.

"Quiero irme ya y dejar de sufrir, eso es todo", declaró Noelia en televisión nacional, en un mensaje que reavivó el debate sobre el derecho a la muerte digna.

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