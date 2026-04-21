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Deportes

Sultanes de Monterrey vuelve este martes al Palacio Sultán

La novena regia, que lleva paso perfecto y es líder de la Zona Norte, debuta como local en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol al recibir a Durango

  • 21
  • Abril
    2026

El beisbol profesional de la Liga Mexicana de Verano está de vuelta en Nuevo León con la temporada 2026.

Es cierto, Sultanes de Monterrey ya debutó el fin de semana pasado al barrer en la serie de tres juegos de visita a los Algodoneros del Unión Laguna en el diamante del Estadio Revolución de Torreón, Coahuila.

Pero hoy martes debutará como local en la actual campaña al recibir al Caliente de Durango a las 19:30 horas en el Palacio Sultán, en serie de tres encuentros que finalizará el jueves.

Con sus tres victorias ante los coahuilenses, los también conocidos como Fantasmas Grises se colocaron en la cima de la Zona Norte, con marca de tres ganados y cero perdidos.

Los duranguenses son cuarto sitio en el circuito norteño, pero con foja de dos victorias y una derrota.

Los duelos de pitcheo en esta serie inaugural como local para Sultanes ante Durango serán:

En el Juego 1, Nolan Kingham (pitcher derecho de Sultanes) vs. Joan Adon (pitcher derecho de Caliente).

En el Juego 2, Stephen Tarpley (pitcher zurdo de Sultanes) vs. Jorge Bautista (pitcher derecho de Caliente).

En el Juego 3, Manny Bañuelos (pitcher zurdo de Sultanes) vs. Odrisamer Despaigne (pitcher derecho de Caliente).

Los más campeones de Nuevo León en el deporte profesional, los Sultanes de Monterrey, registran 10 títulos en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), por lo que en esta campaña van en busca de su cetro 11.

En este inicio de campaña, cinco clubes arrancaron con paso perfecto: Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana, Bravos de León, Guerreros de Oaxaca y Quintana Roo.

Ficha

Béisbol
Liga Mexicana
Temporada 2026
Durango vs. Monterrey
Palacio Sultán
19:30 horas

SERIES QUE INICIAN HOY

  • Tijuna en Unión Laguna
  • Caliente en Monterrey
  • Chihuahua en Monclova
  • Charros en Dos Laredos
  • Saltillo en Aguascalientes
  • Querétaro en Puebla
  • Oaxaca en León
  • México en Yucatán
  • Tabasco en Veracruz
  • Quintana Roo en Campeche

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