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Finanzas

Modelo Dual en NL pone a 7 de cada 10 egresados en fuerza laboral

Caintra y Conalep renovaron su convenio de colaboración para fortalecer el Modelo Dual, apostando por una formación con enseñanza en aula y práctica en empresas

  • 21
  • Abril
    2026

El Modelo Dual en Nuevo León se consolida como una vía efectiva para la inserción laboral, al lograr que 7 de cada 10 egresados accedan a un empleo al concluir su formación, en un contexto donde la escasez de talento técnico sigue siendo un desafío para la industria.

De acuerdo con la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, el 81% de las empresas enfrenta dificultades para contratar personal técnico calificado, lo que impacta directamente en su operación y capacidad productiva. 

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Ante ello, este esquema educativo se posiciona como una solución estructural para atender una demanda estimada de 40,000 técnicos especializados en la entidad.

En este escenario, Caintra y Conalep renovaron su convenio de colaboración para fortalecer el Modelo Dual, apostando por una formación que combina la enseñanza en aula con la práctica en empresas. 

La estrategia busca reducir la brecha entre la preparación académica y las necesidades reales del sector productivo.

Los resultados del programa respaldan su implementación: 9 de cada 10 estudiantes concluyen su formación y, además de una alta tasa de empleabilidad, quienes egresan bajo este modelo perciben en promedio un 25% más de ingresos frente a quienes siguen esquemas tradicionales.

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Juan Pablo García Garza, director de Caintra, destacó que “el Modelo Dual no solo es una modalidad educativa, sino que es una solución ante uno de los principales retos que enfrenta la industria, que es la necesidad de personal técnico especializado”. 

En tanto, Andrés Pintos Caballero, director general de Conalep, subrayó que “la prioridad de Conalep es el tema de Educación Dual”, en línea con lo señalado por el gobierno estatal.


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