Trump dice que el bloqueo naval contra Irán es necesario

En una jornada marcada por la contradicción entre la diplomacia y la presión militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este martes que mantendrá el bloqueo naval total contra Irán. Pese a haber extendido el alto el fuego de manera indefinida, el mandatario aseguró que la asfixia económica es la única herramienta efectiva para forzar a Teherán a firmar un nuevo pacto. El Estrecho de Ormuz: El punto de fricción A través de su plataforma Truth Social, Trump desestimó las amenazas de Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz, una de las arterias comerciales más importantes del mundo. Según el mandatario, Irán está desesperado por normalizar el tránsito marítimo para detener la hemorragia financiera de su economía. "Irán no quiere que se cierre el Estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar $500 millones de dólares al día... solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente BLOQUEADO", sentenció el presidente.

Trump reveló que ha rechazado peticiones de terceros para levantar el cerco, bajo la premisa de que "si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo".

El tono escaló rápidamente cuando el mandatario volvió a amenazar con la "destrucción" de la república islámica, incluyendo a su cúpula de liderazgo, si no se concretan las negociaciones.

Situación actual del conflicto

La estrategia de la Casa Blanca presenta una dualidad que mantiene al mundo en vilo:

Tregua indefinida: A petición del gobierno de Pakistán , Trump confirmó que no habrá ataques directos mientras se revisa una propuesta de acuerdo definitivo presentada por Irán.

Bloqueo asfixiante: El Comando Central de EUA (CENTCOM) informó que el despliegue naval ha logrado detener el 90% del comercio marítimo iraní en apenas 10 días.

Diplomacia estancada: La delegación liderada por el vicepresidente J.D. Vance canceló su viaje programado a Islamabad, dejando las conversaciones de paz en un punto muerto.

La respuesta de Teherán

Desde Irán, el gobierno rechazó tajantemente las condiciones de Washington. Los portavoces iraníes calificaron de "absurda" la postura estadounidense, argumentando que no corresponde a la parte que, a su juicio, va "perdiendo" la guerra dictar los términos.

Asimismo, Teherán denunció que el bloqueo naval no es una medida de presión económica, sino un acto de agresión directa que es "percibido como si se tratase de un bombardeo", lo que complica la posibilidad de que la propuesta de paz actual prospere en el corto plazo.

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