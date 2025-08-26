Sultanes elimina a Tecolotes y avanza a la Final de la Zona Norte

Los Sultanes de Monterrey avanzaron a la Final de la Zona Norte, en los playoffs de la Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol, al vencer 8-6 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Juego 4 de la Serie Semifinal de la Zona Norte, en el Palacio Sultán.

La batalla, que era a ganar cuatro de siete encuentros, quedó 4-0 en favor de la novena regia, que barrió a los tamaulipecos.

Este sábado arrancaría la lucha por el boleto para la Gran Final, la Serie del Rey, en la casa de los Charros de Jalisco o de los Algodoneros del Unión Laguna; ambos disputan la otra Serie Semifinal de la Zona Norte, que está 3-1 a favor de los tapatíos.

El juego de anoche

El duelo monticular dejó como vencedor a Richard Rodríguez; el látigo dominicano lanzó el último tercio de la séptima y la totalidad de la octava entrada, dejando una sólida actuación de un hit recibido, una base por bolas y un ponche. El salvamento fue para Chris Ellis. El cerrador norteamericano salvó su cuarto juego de la fase final al bajar la cortina en la novena, permitiendo un imparable y recetando un chocolate. En contraste, Connor Sadzeck fue el lanzador derrotado.

La pizarra la inauguraron los Tecos el domingo pasado, antes que la lluvia obligara a suspender el encuentro. Fue Yadiel Hernández quien abrió el marcador con un cuadrangular que se fue entre izquierdo y central, llevándose por delante a Harold Ramírez para adelantar a los visitantes 2-0 en la misma primera entrada.

Ya con el juego reanudado este lunes y situados en la parte baja del capítulo inicial, los Sultanes respondieron de inmediato. Josh Lester metió línea sólida al izquierdo, suficiente para que Gustavo Núñez cruzara el pentágono y Ramiro Peña avanzara hasta la intermedia, acercando a los regios en la pizarra.

En el segundo rollo, los Tecos volvieron a hacer daño. Nuevamente, Yadiel Hernández apareció con el madero, esta vez con un rodado que se coló hasta el derecho. Cade Gotta pisó la registradora y Harold Ramírez se instaló en la antesala, ampliando la ventaja de los visitantes.

Los Fantasmas Grises no tardaron en contestar. En el cierre de la tercera, un pitcheo descontrolado de Adrián De Horta permitió que Gustavo Núñez entrara caminando con la segunda carrera para Monterrey, mientras Ramiro Peña y Josh Lester se colocaban en posición de anotar.

La presión rindió frutos de inmediato: Asael Sánchez prendió una línea al central y empujó a Peña con la del empate; en la jugada, Lester se fue a la antesala y Víctor Mendoza se estacionó en la intermedia.

Ya en la cuarta entrada, los cañoneros del Cerro de la Silla se pusieron por delante en el pizarrón; Gustavo Núñez volvió a aparecer e hiló su décimo juego de postemporada pegando de imparable, ahora con un doblete sólido hacia el izquierdo que le permitió a José Cardona volar hasta el plato, dándole la vuelta al marcador y colocando arriba a los de casa 4-3.

No obstante, la novena binacional logró emparejar el marcador en la apertura del sexto rollo. Con un out, Francisco Córdoba castigó el tercer envío que recibió de Paul Fry y pegó jonrón entre los jardines izquierdo y central.

En el cierre de ese sexto capítulo, Christopher Escárrega le devolvió la ventaja a los Sultanes. El noveno en el orden conectó sencillo rodado al sector izquierdo para que José Cardona –quien se embasó negociando el pasaporte y posteriormente se colocó en posición anotadora tras un balk de Andrew Vásquez– timbrara la del despegue; en la jugada, Escárrega llegó hasta la intermedia.

Los Tecos volvieron a tomar la delantera en la fatídica séptima entrada. Johan Camargo pegó un doble por el callejón izquierdo; Harold Ramírez y Danry Vázquez cruzaron el plato, mientras Camargo llegó a la antesala. Con el batazo, los visitantes recuperaron la ventaja 6-5. Esta jugada estuvo llena de polémica, pues fue retada por los Sultanes buscando que se marcara out en home por toque al corredor; sin embargo, la decisión se mantuvo.

Antes de finalizar la entrada de la suerte, con la casa llena y sin outs, Zoilo Almonte se sacrificó con un elevado a la pradera izquierda para que en pisa y corre Mendoza se moviera a antesala y Josh Lester llegara a la registradora y colocara el 7-7 momentáneo.

El líder de cuadrangulares (17) de los Sultanes en temporada regular: Josh Lester se hizo presente con un tablazo de dos carreras en el cierre del octavo episodio, desapareciendo la esférica entre los jardines izquierdo y central, trayéndose a Christopher Escárrega. Este bambinazo puso en ventaja a Monterrey y a tres outs de la hazaña.

Chris "el Señor Suspenso" Ellis subió a la loma en la novena entrada y sumó su cuarto rescate de la postemporada retirando el inning en cuatro bateadores, sellando el triunfo de los Sultanes de Monterrey por pizarra de 8-6 sobre los Tecos de los Dos Laredos.

En lo individual, Josh Lester firmó una noche de ensueño al irse de 4-3 con un cuadrangular de dos carreras, además de negociar un pasaporte, remolcar tres carreras y timbrar en par de ocasiones. A su lado, el siempre oportuno Gustavo “Pichito” Núñez brilló con el madero tras concluir de 3-3, sumar un doblete, una base por bolas, producir una carrera y anotar dos.

Con este triunfo, los Sultanes no solo consumaron la remontada, sino que también aseguraron su lugar en la Final de la Zona Norte en busca del bicampeonato zonal. Los comandados por Roberto Kelly esperan rival que saldrá de la serie entre Algodoneros de Unión Laguna y Charros de Jalisco, la cual dominan los tapatíos 3-1. (Sultanes.com.mx)

Ficha

Beisbol

Liga Mexicana

Temporada 2025

Playoffs

Semifinal

Zona Norte

Tecolotes 6-8 Sultanes

(Serie: 4-0, favor Sultanes, que va a la Final de la Zona Norte)

Palacio Sultán

Pitcher ganador: Richard Rodríguez

Pitcher derrotado: Connor Sadzeck

Salvamento: Chris Ellis

