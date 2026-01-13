Podcast
Deportes

Suspenden por dopaje a Albert Korir, campeón de NY 2021

El maratonista keniano Albert Korir fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por EPO, en un nuevo golpe al atletismo de Kenia

El campeón del maratón de Nueva York 2021, el keniano Albert Korir, fue suspendido provisionalmente luego de dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento, informó la Unidad de Integridad de World Athletics.

Korir, de 31 años, arrojó positivo por eritropoyetina sintética (EPO), una sustancia que estimula la producción de glóbulos rojos y está prohibida por las normas antidopaje internacionales.

Trayectoria destacada en maratón

El atleta ganó el maratón de Nueva York en 2021 con un tiempo de 2:08:22 y obtuvo el tercer lugar en 2023 con su mejor marca personal de 2:06:57.

Además, conquistó el maratón de Ottawa en 2019 y 2025.

En octubre pasado, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) reconoció avances “significativos” de Kenia en la lucha contra el dopaje, aunque el país permanece en un periodo de prueba de seis meses mientras fortalece sus sistemas de monitoreo.

Ese mismo mes, la plusmarquista mundial de maratón, Ruth Chepngetich, fue suspendida por tres años tras admitir el uso de un diurético prohibido, lo que volvió a poner bajo escrutinio al atletismo keniano.

El atletismo representa para muchos kenianos una vía de escape de la pobreza, lo que ha generado presiones que llevan a algunos corredores a recurrir a sustancias prohibidas, en un contexto de limitada infraestructura deportiva.

Tras los escándalos previos a los Juegos Olímpicos de Río 2016, Kenia fue declarada en incumplimiento por la WADA.

Desde entonces, más de 140 atletas del país han sido sancionados por dopaje, incluidos casos recientes de suspensiones de por vida y sanciones prolongadas.


×