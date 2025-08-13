Cerrar X
Deportes

Tajonar sufre luxación en el hombro y estará fuera seis semanas

La arquera salió de cambio después de sufrir un golpe en el partido donde Rayadas cayó por 4-0 ante Cruz Azul por la Jornada 6 de la Liga MX

  13
  Agosto
    2025

Rayadas de Monterrey sufrió un duro golpe en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil. Su portera titular, Pamela Tajonar, tuvo que abandonar el campo al minuto 74 del partido contra Cruz Azul, luego de una caída aparatosa tras una atajada.

La arquera fue reemplazada por Ana Gaby Paz, quien ahora peleará la titularidad con Melany Villeda, en una posición que ha sido foco de atención por el buen nivel de ambas, incluso con llamados a la Selección Mexicana en distintos procesos.

El diagnóstico no tardó en llegar: luxación en el hombro izquierdo, lesión que requirió atención intrahospitalaria. 

Según el parte médico oficial, Tajonar estará fuera alrededor de seis semanas, dependiendo de su evolución. Esto significa que podría regresar hasta la Jornada 12 o, en el peor escenario, para la fase final de la temporada regular.

El tropiezo en la capital también deja preocupación en lo colectivo: Rayadas no ha podido ganar en sus visitas a la Ciudad de México en este torneo, cayendo 4-0 contra Pumas en la fecha 1 y ahora frente a Cruz Azul.

La entrenadora Amelia Valverde tendrá ahora la tarea de recomponer la portería y mantener vivas las aspiraciones del equipo, mientras espera la recuperación de su guardameta titular.


