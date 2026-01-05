Podcast
Deportes

Juninho Vieira se integra a Pumas rumbo al Clausura 2026

El brasileño Juninho Vieira llegó a Ciudad de México para sumarse a Pumas y ayudar al equipo a pelear en el Clausura 2026 de la Liga MX

  • 05
  • Enero
    2026

El delantero brasileño Juninho Vieira arribó este domingo a la Ciudad de México para integrarse a la pretemporada de Pumas, de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En su llegada al aeropuerto, Juninho destacó la importancia del equipo universitario y mencionó que conoce a varios jugadores brasileños que militan en México.

“Sé que Pumas es un equipo muy importante en el país y estoy muy contento de representarlo. Veo que es un campeonato muy competitivo y estoy feliz de estar aquí”, comentó.

Compromiso con el equipo

El delantero aseguró que su objetivo principal es aportar al equipo y sumar buenos resultados, sin centrarse en marcas personales.

“Espero poder ayudar al equipo, y sé que puedo hacerlo con el apoyo de mis compañeros, pero es un trabajo diario. Dependerá del día a día, partido a partido… no pensé en ser el máximo goleador, sino en ayudar al club a ganar los tres puntos”, afirmó.

Cuestionado sobre el histórico Cabinho, emblemático de Pumas, Juninho respondió:
“No, no lo conozco. Pero espero poder hacer un poco de lo que él hizo”.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez iniciará el torneo el domingo 11 de enero recibiendo a Gallos Blancos del Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.


Comentarios

