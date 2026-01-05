Anuncia reparación integral para víctimas del Tren Interocéanico

Ante la tragedia ocurrida por el descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado hace ocho días, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se cuenta con un seguro para apoyar a las víctimas y sus familiares, por medio de una reparación integral del daño.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que son 11 las personas que continúan hospitalizadas por las lesiones provocadas por el fuerte accidente.

Afirma que se brindará toda la atención que las víctimas requieran

Derivado sobre las posibles denuncias que serían interpuestas por familiares de las víctimas, Sheinbaum Pardo descarta la necesidad de interponer dichas demandas debido a que pueden acercarse a la Comisión Nacional de Víctimas para recibir "toda la atención que requiera".

"No lo necesitan, con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del Gobierno que requieran, además de todo lo que van a recibir por los seguros, el apoyo de una reparación integral del daño" remarcó Sheinbaum Pardo.

Para llevar a cabo las distintas investigaciones que determinen las causas del accidente, la mandataria federal aseguró que la Fiscalía General de la República ya abrió la carpeta correspondiente al caso.

"Lo primero es que la propia Fiscalía abre una carpeta de investigación dada el fallecimiento de las personas y los heridos" resaltó la presidenta.

