Manchester United despide al entrenador Ruben Amorim

El Manchester United anunció la salida de Rubén Amorim tras 14 meses, en medio de resultados irregulares y récords negativos en la Premier League

  • 05
  • Enero
    2026

El técnico portugués Rubén Amorim dejó de ser entrenador del Manchester United después de apenas 14 meses en el cargo, anunció el club este lunes.

La decisión se produjo tras comentarios del técnico sobre su posición luego del empate 1-1 contra el Leeds.

“Con el Manchester United en el sexto lugar de la Liga Premier, la directiva del club ha tomado a regañadientes la decisión de que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de terminar lo más alto posible en la liga”, señaló el United en un comunicado.

Darren Fletcher, técnico del Sub18, se hará cargo del partido contra Burnley el miércoles.

Una gestión marcada por récords negativos

La etapa de Amorim en el United estuvo marcada por resultados adversos, incluyendo la posición más baja del club en la era de la Premier League durante la temporada pasada.

Dirigir al United se ha consolidado como uno de los trabajos más exigentes del fútbol mundial desde la retirada de Alex Ferguson en 2013.

Amorim se convirtió en el sexto técnico descartado en este período.

Declaraciones de Amorim

El portugués, que llegó con gran proyección desde el Sporting de Lisboa en noviembre de 2024, declaró recientemente:

“Vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no para ser el técnico del Manchester United… No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo a reemplazarme”.

Amorim fue visto como un entrenador capaz de devolver al United a la cima tras más de una década sin títulos de Premier, pero su primera temporada terminó con la posición 15 en la liga, el mayor número de derrotas y el total de puntos más bajo en la historia reciente del club.

A pesar de contar con más de 300 millones de dólares para fichajes, incluyendo Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, los resultados continuaron siendo irregulares.

Esta temporada, apenas ha conseguido tres victorias en 11 partidos, manteniendo al equipo fuera de los primeros lugares de la clasificación.


