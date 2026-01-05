Cadillac suma a Zhou Guanyu como piloto de reserva en F1

El nuevo equipo de Fórmula 1, Cadillac, dio otro paso en la construcción de su proyecto al anunciar la contratación del piloto chino Zhou Guanyu como su piloto de reserva, en una apuesta que combina experiencia deportiva y valor estratégico.

Zhou, expiloto de Sauber, no ha competido en la F1 desde 2024, pero durante la última temporada se desempeñó como piloto de reserva de Ferrari.

La escudería italiana será proveedora de motores y cajas de cambios para Cadillac en su año debut, lo que le permite al chino aportar una experiencia “relevante y reciente”, de acuerdo con el equipo.

Respaldo para Pérez y Bottas

Nacido en Shanghái, Zhou será el piloto de respaldo del experimentado dúo titular de Cadillac: el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes acumulan entre ambos 16 victorias y 527 Grandes Premios disputados.

El director del equipo, Graeme Lowdon, explicó que buscaban a un piloto con rodaje reciente en Fórmula 1, dispuesto a trabajar intensamente y capaz de entender los retos de desarrollar un monoplaza a lo largo de la temporada.

“Zhou encaja perfectamente en el perfil. Será un gran activo para nosotros mientras competimos en 2026”, señaló.

Proyección comercial en China

Además del plano deportivo, la llegada de Zhou incrementa la visibilidad de la marca Cadillac en China, donde el piloto es una figura reconocida con fuerte impacto comercial.

Zhou fue compañero de equipo de Bottas durante tres temporadas en Sauber, antes Alfa Romeo, entre 2022 y 2024. Su mejor resultado en la categoría fue un octavo lugar.

Como parte de su estrategia a largo plazo, Cadillac también respalda al estadounidense Colton Herta, expiloto de IndyCar, quien disputará la temporada 2026 de Fórmula 2 y fungirá como piloto de pruebas, con el objetivo de sumar puntos para obtener la superlicencia de la FIA y aspirar a un asiento en la F1.

