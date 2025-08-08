Cerrar X
Tenistas mexicanas brillan en Prequaly del Abierto GNP

El Prequaly continuará este sábado con Julia García enfrentando a Ga Hyun Song, mientras Daniela Martínez hará lo propio ante Ana Karen Guadiana

La primera ronda de la Prequaly del Abierto GNP Seguros ofreció emocionantes duelos en la búsqueda del último wildcard para el torneo WTA 500. Jóvenes talentos mexicanos se enfrentaron en las canchas 1 y 4 del Club Sonoma, ante una gran afluencia de público que disfrutó del acceso gratuito.

Julia García, ganadora de la edición 2024 de esta eliminatoria, demostró su poderío al superar a la regiomontana Emily Velasco con un marcador de 6-4 y 6-2. Su victoria en sets corridos la posiciona como una fuerte candidata para llevarse el pase.

Por su parte, Daniela Martínez confirmó su experiencia en torneos WTA, resolviendo con facilidad su enfrentamiento contra Antonella Marín. A pesar de que el partido se emparejó, la hidrocálida cerró el encuentro con un contundente 6-0 y 6-4, dejando claro su talento.

La regiomontana Ga Hyun Song tuvo una presentación positiva al vencer a la quintanarroense Ximena Semties 6-4 y 6-1. El público la arropó con entusiasmo, reconociendo su destacada actuación en su debut.

El cierre de la jornada fue protagonizado por el duelo más intenso de la noche entre **Ana Karen Guadiana** y **Montserrat Temprana Falcó**. A pesar de su edad, Temprana Falcó sorprendió al llevarse el primer set con autoridad y mantuvo la presión en el segundo. Sin embargo, Guadiana sacó su experiencia a relucir en un decisivo tiebreak, para finalmente llevarse el partido 1-6, 7-6 y 6-2.

La segunda ronda de la Prequaly continuará este sábado con duelos cruciales para definir a las finalistas. Julia García se enfrentará a Ga Hyun Song, mientras Daniela Martínez hará lo propio ante Ana Karen Guadiana.

Ambos partidos prometen ser de alto nivel y determinarán quiénes lucharán por ese valioso wildcard para el Abierto GNP Seguros.


