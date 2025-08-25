Cerrar X
deportes_renata_zarazua_3393689053
Deportes

Renata Zarazúa, tenista mexicana, está en todo lo alto

La raqueta azteca jugará este lunes en primera ronda de singles del US Open 2025, para con ello cumplir el ciclo en los cuatro Grand Slam del deporte blanco

  • 25
  • Agosto
    2025

Renata Zarazúa, tenista mexicana que estuvo la semana pasada en Monterrey para participar en el Abierto GNP Seguros 2025 en el Club Sonoma, hace historia.

Y es que este lunes la raqueta azteca cumplirá el ciclo de participar en los cuatro Major o Grand Slam del año en el deporte blanco al entrar en acción en el US Open 2025, en Nueva York, Estados Unidos.

La jugadora de 27 años de edad y nacida el 30 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México, se medirá a Madison Keys de Estados Unidos en la cancha central del US Open: el Arthur Ashe Stadium, cancha central del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, que tiene una capacidad de 23,771 aficionados.

Con este encuentro, Zarazúa completará el ciclo de jugar en la cancha central de los cuatro Grand Slam del circuito en singles, un recorrido que arrancó en el año 2020 al enfrentar a Elina Svitolina de Ucrania, con triunfo para la europea por 6-3, 0-6 y 6-2.

La segunda presentación de Renata en la cancha central de un Grand Slam fue en 2024, al medir fuerzas ante la británica Emma Raducanu en la pista principal del All England Club en Wimbledon. La inglesa triunfó en dos sets con parciales 7-6 y 6-3.

Por último, en este año 2025, Zarazúa se presentó en la Rod Laver Arena del Australian Open, sitio en el que cayó en sets corridos por 6-2 y 6-3 ante Jasmine Paolini de Italia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Renata_Zarazua_be0051e6fa
Zarazúa hace historia en el US Open y elimina a la top 6 mundial
Giuliana_Olmos_d755a02edf
Giuliana Olmos cae en 1.ª ronda de dobles del Abierto Monterrey
Abierto_GNP_14d0ebd569
Arranca este lunes el Abierto MTY con partidos de alto calibre
publicidad

Últimas Noticias

AP_25237818515999_cdf12893c1
Muere periodista independiente de AP en Gaza tras ataque israelí
inter_trump_pentagono_13d296a659
Trump propone llamar 'Departamento de Guerra' al Pentágono
conmebol_anuncia_inversion_para_estadios_de_sudamerica_c8845177f3
Conmebol anunciará decisiones de los árbitros tras usar el VAR
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
escena_belinda_bad_bunny_de5b67fbc6
Belinda sorprende en show de Bad Bunny en Puerto Rico
publicidad
×