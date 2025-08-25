Renata Zarazúa, tenista mexicana, está en todo lo alto

Renata Zarazúa, tenista mexicana que estuvo la semana pasada en Monterrey para participar en el Abierto GNP Seguros 2025 en el Club Sonoma, hace historia.

Y es que este lunes la raqueta azteca cumplirá el ciclo de participar en los cuatro Major o Grand Slam del año en el deporte blanco al entrar en acción en el US Open 2025, en Nueva York, Estados Unidos.

La jugadora de 27 años de edad y nacida el 30 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México, se medirá a Madison Keys de Estados Unidos en la cancha central del US Open: el Arthur Ashe Stadium, cancha central del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, que tiene una capacidad de 23,771 aficionados.

Con este encuentro, Zarazúa completará el ciclo de jugar en la cancha central de los cuatro Grand Slam del circuito en singles, un recorrido que arrancó en el año 2020 al enfrentar a Elina Svitolina de Ucrania, con triunfo para la europea por 6-3, 0-6 y 6-2.

La segunda presentación de Renata en la cancha central de un Grand Slam fue en 2024, al medir fuerzas ante la británica Emma Raducanu en la pista principal del All England Club en Wimbledon. La inglesa triunfó en dos sets con parciales 7-6 y 6-3.

Por último, en este año 2025, Zarazúa se presentó en la Rod Laver Arena del Australian Open, sitio en el que cayó en sets corridos por 6-2 y 6-3 ante Jasmine Paolini de Italia.

