Irán intensifica ataques contra recintos de energía de Israel

Irán intensificó este jueves sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en todo el Golfo Pérsico.

Estos ataques dispararon los precios del combustible y plantearon el riesgo de arrastrar directamente a los vecinos árabes de Irán al conflicto.

Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos denuncian agresiones iraníes

Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos denunciaron los ataques iraníes. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, calificó los ataques como una “peligrosa escalada”.

Arabia Saudí declaró que la refinería SAMREF en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, había sido alcanzada. Arabia Saudí había comenzado a bombear grandes volúmenes de petróleo al oeste, hacia el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz.

Qatar, una fuente clave de gas natural para los mercados mundiales, indicó que los misiles iraníes que alcanzaron la instalación de GNL de Ras Laffan causaron daños “extensos”, donde la producción ya se había detenido tras ataques anteriores.

El gobierno de Trump ha citado varios objetivos de guerra, entre ellos degradar las capacidades de misiles de Irán y su programa nuclear. Matar a líderes de alto rango también ha sido una prioridad para Estados Unidos e Israel.

La oleada de ataques iraníes se produjo después de que Israel atacara Pars Sur, la parte iraní del mayor yacimiento de gas del mundo, ubicado mar adentro en el golfo Pérsico y de propiedad conjunta con Qatar.

Más de 1,300 personas en Irán han muerto durante la guerra. Mientras que en los ataques israelíes contra el grupo político y militar Hezbolá, se contabilizaron a más de 1,000 fallecidos.

Trump amenaza con 'volar por los aires' yacimiento de gas natural

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con "volar por los aires" al yacimiento de gas natural más grande del mundo, si Teherán reanuda los ataques contra la infraestructura energética.

A través de la Casa Blanca, el mandatario republicano enfatizó en un fragmento de su mensaje que consideró imprudente que Irán considere atacar un país "totalmente inocente". Aseguró que aunque no desea desatar la violencia en la región, pero en caso de ser necesario, no dudará en efectuarlo.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump amenaza con 'volar por los aires' yacimiento de gas natural

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