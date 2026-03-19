Irán jugaría el Mundial sin pisar EUA, confirma su federación

La selección de Irán mantiene firme su participación en la próxima Copa del Mundo, aunque no está dispuesta a disputar sus partidos en territorio de Estados Unidos, en medio del aumento de tensiones políticas entre ambos países.

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, dejó clara la postura del equipo nacional al asegurar que no contemplan abandonar el torneo, pero sí modificar su sede.

“Boicotearemos a Estados Unidos, pero no boicotearemos el Mundial”, afirmó Taj, según reportes difundidos por medios locales.

Buscan mover partidos fuera de Estados Unidos

Irán fue una de las primeras selecciones en asegurar su lugar en el torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el calendario actual contempla que sus tres partidos de fase de grupos se disputen en ciudades estadounidenses, algo que la federación busca cambiar.

Taj confirmó que ya existen conversaciones con la FIFA para trasladar esos encuentros a México.

“La selección nacional está realizando una concentración en Turquía, y también jugaremos dos partidos amistosos allí”, explicó el directivo.

Preparación en medio del conflicto

El equipo iraní se encuentra actualmente en Turquía afinando detalles para la justa mundialista. Como parte de su preparación, enfrentará a Nigeria el 27 de marzo y a Costa Rica días después, en un torneo amistoso que tuvo que cambiar de sede y salir de Jordania debido al conflicto en Medio Oriente.

La incertidumbre sobre su participación surgió tras el recrudecimiento de las tensiones entre Teherán y Washington a finales de febrero.

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a señalar que, aunque los jugadores iraníes eran bienvenidos, su presencia podría no ser segura.

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México se ofrece como alternativa

Ante este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la puerta para que el país reciba los encuentros de Irán.

La mandataria señaló que México estaría dispuesto a albergar los partidos del combinado asiático frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, aunque subrayó que la decisión final recae en la FIFA.

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Por su parte, el organismo rector del futbol mundial indicó que mantiene diálogo con la federación iraní, pero reiteró que espera que el calendario se cumpla como fue anunciado en diciembre de 2025.

El debate también ha alcanzado a organismos internacionales. Beau Busch, representante del sindicato de futbolistas FIFPRO en Asia-Pacífico, pidió a la FIFA priorizar la seguridad.

“La FIFA tiene la responsabilidad institucional de proteger los derechos humanos”, declaró. “Lo fundamental es que se garantice que todos los participantes, jugadores y aficionados, puedan estar seguros”, añadió.

Por ahora, el panorama sigue abierto. Irán no renuncia al Mundial, pero su presencia en Estados Unidos está en duda

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