Yilián Tornés rompe récord de ponches en la LMS

La cubana Yilián Tornés impuso nueva marca con 18 chocolates y guio la victoria de Diablos Rojos Femenil por 1-0 ante El Águila

  • 02
  • Marzo
    2026

La lanzadora cubana Yilián Tornés firmó una actuación histórica al recetar 18 ponches, nueva marca en la Liga Mexicana de Softbol, y conducir la blanqueada de Diablos Rojos Femenil por 1-0 sobre El Águila Softbol.

El duelo se disputó este domingo en el Parque Beto Ávila, donde la zurda dominó durante las siete entradas para consolidar una de las salidas más impactantes de la temporada.

Nuevo récord en la LMS

Tornés superó la marca de 17 ponches que había impuesto Rachel García con Bravas de León el pasado 14 de febrero frente a Sultanes Femenil.

“Creo que es un resultado que merece que esté feliz como lo estoy”, declaró la cubana tras el encuentro.

“Significa mucho porque la liga tiene muy buen nivel”.

La marca de ponches ha cambiado de dueña varias veces esta campaña, reflejo del alto nivel de pitcheo en el circuito.

Dominio total desde la loma

La serpentinera completó 7.0 entradas de tres hits, con un pelotazo y una base por bolas, para firmar su segunda blanqueada del año. Su anterior joya fue el 25 de enero ante Naranjeros Softbol Femenil.

En lo individual, cuatro de los chocolates fueron sobre Lina Rebolledo, mientras que Brenda Beers se llevó tres.

Aunque Ilaria Cacciamani también lanzó sólido, el imparable productor de Veronika Pecková en la cuarta entrada marcó la diferencia mínima.

Con el triunfo, Diablos Femenil sumó su octava victoria en los últimos nueve juegos y se mantiene líder con marca de 18-5, quedando a solo dos resultados favorables de asegurar la cima de la temporada regular.


